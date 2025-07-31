Дерк Сауэр, нидерландский медиаменеджер и один из пионеров современной журналистики в России, скончался 31 июля 2025 года на 73-м году жизни. Последний месяц он провел в больнице после серьезной травмы, полученной в результате несчастного случая на яхте. Об этом сообщило издание Algemeen Dagblad.

Сауэр приехал в Россию в начале 1990-х и стал одним из первых, кто начал развивать в стране современные медиаформаты. Под его руководством издательский дом Independent Media запустил сразу несколько заметных проектов — от ежедневных газет (например The Moscow Times, сейчас признанная нежелательной и иноагентом в России, и «Ведомости») до популярных глянцевых журналов (Cosmopolitan, Esquire и другие). Многие из этих изданий сыграли важную роль в формировании российского медиарынка 1990–2000-х годов.

В 2010-х он занимал руководящие посты в медиагруппе РБК. Помимо издательской деятельности Сауэр активно выступал за развитие медиаграмотности и прозрачности в журналистике, поддерживал молодых специалистов и образовательные проекты в сфере СМИ.

До последних лет он оставался вовлеченным в медийную повестку, комментируя отраслевые события и выступая в защиту независимого профессионального сообщества. В России у него остались друзья, коллеги и ученики, которые вспоминают его как энергичного, честного и неравнодушного человека, многое сделавшего для развития качественной журналистики.