Стоимость автоматизации типовых задач с помощью ИИ-агентов в России существенно выше, чем при использовании зарубежных языковых моделей. Разрыв в цене достигает сотен раз, выяснила платформа Nodul. Подробности — в распоряжении «Инка».
Компания проанализировала девять распространенных сценариев применения ИИ — от перевода и копирайтинга до анализа резюме и подготовки сводных отчетов. Затраты оценивались в рублях за выполнение одной задачи, исходя из стоимости токенов разных LLM.
В исследование вошли российские модели YandexGPT (Lite и Pro) и GigaChat (Lite и Pro), а также зарубежные DeepSeek, GPT-mini, GPT-5 и Claude Sonnet. Практически во всех сценариях самой дорогой оказалась GigaChat Pro, а самой дешевой — DeepSeek. Разница впечатляет:
Почему российские LLM такие дорогие
Российские модели чаще всего представляют собой дообученные версии открытых моделей (LLaMA, Qwen, Mistral). Основная причина высокой стоимости — инфраструктура.
Из-за санкций доступ к современным GPU ограничен, оборудование закупается через посредников с большой наценкой. Использование зарубежных облаков ограничено законом о персональных данных, поэтому провайдерам приходится содержать собственные дата-центры. Сервер на 1 тыс. пользователей стоит около 55 млн руб., без учета энергии и обслуживания.
На цену также влияют:
В результате автоматизация на отечественных LLM обходится компаниям в десятки и даже сотни раз дороже, чем на зарубежных аналогах.
Чтобы оптимизировать применение LLM в России, бизнесу необходимо формировать ИИ-стратегии — документы, в которых определяется, какие модели используются на каждом этапе автоматизации. Часть задач, например просмотр контента или базовые проверки, выгодно выполнять на простых моделях, а генерацию сложных текстов — на продвинутых.