Отечественные специалисты из Института AIRI, Университета Иннополис и ИТМО создали первую в России ИИ-систему, способную самостоятельно проводить научные исследования. Результатом ее работы стала статья по тематике интернета вещей: она прошла слепое рецензирование и была принята на международную ИТ-конференцию уровня A*.

Unsplash

Нейросеть представляет собой комплекс ИИ-агентов. После постановки задачи она самостоятельно анализирует научную литературу, проводит вычислительные эксперименты на облачных серверах и формирует итоговый текст в нужном формате. В рамках первого проекта искусственный интеллект выполнил около 90% всей работы, оставшиеся 10% пришлись на проверку и валидацию со стороны ученых.

Разработка стала ответом на ограничения зарубежных решений. До этого ученые пытались использовать японскую систему Sakana AI — единственный открыто доступный аналог такого класса. Однако она показала ряд проблем: он работал по жестким шаблонам, имел уязвимости в безопасности, плохо адаптировался к новым сценариям и не позволял продолжать исследование с промежуточного этапа. В итоге команда решила создать более гибкую архитектуру.

В ближайшее время создатели не планируют выкладывать систему в открытый доступ. Нейросеть продолжит проходить внутреннее тестирование на задачах в области компьютерных наук. В перспективе подобные ИИ-исследователи смогут взять на себя первичную фильтрацию слабых или сгенерированных текстов, существенно снизив нагрузку на людей-рецензентов в научных журналах.

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.