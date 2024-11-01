Iskra Ventures анонсировал запуск фонда для инвестиций в российские проекты на ранней стадии, финансирование AI-first маркетплейса аудиотуров WeGoTrip в размере до $450 тыс., а также продажу доли в сервисе для динамического ценообразования в отелях Hotellab. Подробности в распоряжении редакции Inc.

Глобальный фонд посевных инвестиций Iskra Ventures c 2015 года вкладывается в стартапы на ранней стадии в сфере видео (в том числе видеоконтент, стриминг, VR, AR), городской мобильности, e-commerce (offline-to-online). В портфеле фонда глобальные компании (Restream, Agently, Tough Commerce и др.), совершено несколько экзитов (Carlypso, Hotellab), организовано привлечение будущих раундов инвестиций для портфельных проектов.

В 2024 году основатели Iskra Ventures запустили фонд Iskra Ventures Rus, инвестирующий в российские pre seed проекты, у которых есть mvp и трекшн, подтверждающий жизнеспособность продукта. Размер инвестиций составляет от 6 до 50 млн руб. в зависимости от стадии развития проекта. В апреле 2024 года фонд анонсировал инвестиции в размере 54 млн руб. в электробайки для курьеров от КБ имени Теслы.

Теперь Iskra Ventures намерен вложиться в маркетплейс аудиотуров WeGoTrip. Сообщается, что объем инвестиций составит до $450 тыс. и будет проходить в два этапа в течение полугода.

WeGoTrip, основанный в 2019 году, активно развивает ИИ-направления, используя достижения генеративных языковых моделей для производства кастомизированных аудиотуров. Все компоненты продукта — маршрут, нарратив, озвучка и визуальные материалы — создаются с помощью ИИ. Компания разрабатывает алгоритм, который будет генерировать контент, соответствующий более 100 критериям стандарта качества WeGoTrip, и не будет требовать модерации.

Также, Iskra Ventures объявил о продаже доли в Hotellab, сервисе для динамического ценообразования в отелях. Долю фонда в 2024 году приобрел частный европейский инвестор.

За последние годы команда Hotellab утвердилась как единственная профессиональная платформа управления доходами и ценообразованием на российском рынке для всех типов отелей. Компания также вышла на рынок Европы и других регионов, сделав акцент на работе с курортами.

Ранее сообщалось, что быстро растущие вычислительные потребности моделей искусственного интеллекта могут привести к тому, что к 2030 году эта отрасль будет генерировать отходы объемом в 1,2-5 млн тонн в год, что эквивалентно более чем 10 млрд iPhone, прогнозируют исследователи из Кембриджского университета и Китайской академии наук.