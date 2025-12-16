Российская PR-индустрия демонстрирует впечатляющий рост: по итогам 2024 года выручка 70 крупнейших компаний выросла на 40% и достигла 18,8 млрд рублей, а в 2025 году рынок может прибавить еще 27%, превысив отметку в 23,9 млрд руб., следует из отчета исследовательского агентства Smart Ranking. Подробности — в распоряжении «Инка».



Freepik

Такой рывок стал возможен благодаря возвращению бизнеса к активным коммуникациям и заполнению ниш, оставленных ушедшими международными игроками.

Абсолютным лидером рынка стало агентство PromoAge с выручкой 1,9 млрд руб., которое всего за год удвоило свои показатели. Второе и третье места заняли КРОС (1,7 млрд руб.) и Vinci Agency (1,2 млрд руб.), продемонстрировавшие рост на 36% и 41% соответственно.

Ключевыми трендами отрасли становятся смещение бюджетов в Telegram, который превратился в главную русскоязычную платформу для массовых коммуникаций, и повсеместное внедрение нейросетей. ИИ из экспериментального инструмента превратился в рабочую необходимость — его используют для аналитики, генерации контента и стратегического планирования.

При этом меняется сама философия PR: на смену разовым медиапланам приходит комплексное репутационное планирование, а бренды всё чаще создают собственные медиаплатформы для прямого диалога с аудиторией. Особое внимание уделяется искренности коммуникаций — на фоне обилия ИИ-контента пользователи все более требовательны к подлинности сообщений.

Несмотря на оптимистичные прогнозы, отрасль сталкивается и с вызовами: макроэкономическая неопределенность заставляет некоторых клиентов сокращать бюджеты, а налоговые изменения и инфляция повышают операционные издержки агентств.

Тем не менее аналитики прогнозируют, что в 2026 году рынок может достичь 28,6 млрд руб., продолжая трансформироваться под влиянием новых технологий и меняющихся запросов аудитории.