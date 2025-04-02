Российский ресторанный бренд Мята Platinum добился мирового признания, установив рекорд Гиннесса за крупнейшую по объему 3D-печатную конструкцию. Уникальный проект, реализованный совместно с Proto21 3D Printing LLC и архитектурной студией DA Bureau, сочетает в себе инновационные технологии, дизайн и премиальный сервис. Подробности — в распоряжении редакции «Инк.».

Рекордная 3D-печатная конструкция является частью футуристического интерьера Мята Platinum Dubai, расположенного в элитном районе City Walk в Дубае. Ее объем составил 13,75 м куб.

Для создания конструкции были задействованы 158 3D-принтеров, работающих по технологии FDM (Fused Deposition Modelling). Она гармонично вписывается в общий дизайн заведения, объединяя интерьерные и экстерьерные элементы, VIP-зоны, декоративные арки и фасады.

Самая крупная из 23 3D-печатных структур охватывает около 100 кв. м и включает в себя входную зону и стены. Высота лестничного фасада достигает 8,6 м, длина конструкции — 15,73 м, а ее ширина составила 6,78 м. Фактурная отделка придает ей натуральный вид песчаного камня, создавая уникальную атмосферу.

«Это не просто наш успех, а важный шаг в развитии 3D-печати в мировой архитектуре», — поделился CEO Proto21 Пир Аркам.

Помимо прочего, Мята Platinum Dubai внедряет передовые принципы устойчивого развития. Так, гидропонная ферма между этажами позволяет выращивать свежие травы и мяту для авторских блюд и коктейлей.

Для создания премиальных дистиллятов, масел и гидролатов используется внутренняя R&D-лаборатория с ротационным испарителем. А концепция Zero Waste гарантирует минимальный экологический след и замкнутый цикл производства.