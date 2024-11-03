В рамках требований Росаккредитации отели категории «без звезд» должны проводить классификацию самостоятельно, без присутствия эксперта. По данным федеральной службы, сейчас на рынке более половины таких объектов. Президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский считает, что такой механизм может привести к росту числа нарушений со стороны отельеров, сообщает «Интерфакс».

В 2025 году вступят в силу новые правила аккредитации организаций, классифицирующих гостиницы. Согласно нововведениям, для присвоения звездности потребуется выезд классификаторов. С объектами уровня «4-5 звезд» будут работать классификаторы, к которым будут предъявляться повышенные требования. Курирует эту деятельность Росаккредитация.

Классификацию отелей «без звезд» предлагается проводить по результатам самооценки с помощью приложения «Мобильный инспектор». Этот же подход предполагается распространить и на санатории, кемпинги и глэмпинги, гостевые дома и модульные гостиницы, которые сейчас не подлежат обязательной классификации.

«Мы всецело поддерживаем решение о классификации гостиниц, и в дальнейшем его следует продолжить обсуждать, поскольку есть некие стратегические дефекты, о которых потом также следует поговорить — заявил Уманский на V Всероссийском форуме контрольных органов в Калининграде. — Так, с позиции отрасли, мы считаем, что в перспективе надо отказаться от существования такой категории классификации как гостиницы «без звезд»».

Он отметил, что самоклассификация таких объектов приведет к увеличению числа нарушений при прохождении классификации, объекты не будут стремиться получать «звезды». «Я понимаю, что самоклассификация — это инструмент, регулирующий доступ объектов размещения в отрасль и на рынок. И он, безусловно, эффективен. Но тем самым мы получаем ситуацию, когда присвоение «звезд» от обязательного формата переходит к условно добровольному», — подчеркнул Уманский.

По словам президента РСТ, сейчас большое количество гостиниц классифицируется по упрощенному варианту и не стремится к присвоению «звезд», чтобы не создавать себе лишних трудностей. Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко сообщил, что более 5 тыс. отелей прошли классификацию в России с начала года.

Ранее сообщалось, что Capella Bangkok стал лучшим отелем мира 2024 года по версии «50 Best». Таково коллективное мнение 600 анонимных участников глобального голосования, состоящего из журналистов, отельеров и опытных специалистов по туризму, которые определили результаты конкурса «50 лучших отелей мира».