Herbalife покупает стартап Bioniq — сервис персонализированных витаминов на основе анализа крови. Сумма сделки — до $150 млн, часть выплат зависит от будущих показателей. Закрытие ожидается во втором квартале 2026 года, рассказали «Инку» в пресс-службе стартапа.

Bioniq основан в 2019 году. Модель бизнеса работает так: клиент сдает кровь, алгоритм анализирует биомаркеры и формирует персональный комплекс добавок с индивидуальными дозировками. Изначально сервис разрабатывался для профессиональных спортсменов — затем вышел на массовый рынок.

Сейчас компания работает на 70+ рынках, накопила базу из 6 млн точек биохимических данных и сформировала индивидуальные формулы для 300 тыс. клиентов. Штаб-квартира — в Лондоне, среди инвесторов — фонды HV Capital и Unbound, а также Криштиану Роналду, который одновременно является пользователем сервиса, его акционером.

«Как давний пользователь Herbalife и Bioniq, я лично убедился, насколько индивидуальный подход к питанию помогает оптимизировать результаты», — отметил Роналду.

Для Herbalife приобретение ценно технологическим обновлением, которое привнесет стартап. Bioniq с его алгоритмом, запатентованными формулами и базой данных будет полезнее для международной компании, чем любой маркетинговый редизайн.

Сделка происходит на фоне быстрого роста рынка персонализированного питания. По оценкам аналитиков, к 2030 году он достигнет $37,3 млрд — против $14,6 млрд в 2021-м. Драйверы роста — удешевление лабораторной диагностики, распространение носимых устройств и общий сдвиг потребителей в сторону превентивной медицины. В этом сегменте уже работают десятки стартапов — от британского Zoe до американского Viome — и крупные игроки активно скупают технологическую экспертизу, пока она не стала стандартом.

После закрытия сделки продукты Bioniq планируется вывести через дистрибьюторскую сеть Herbalife на рынки Европы и США до конца 2026 года, с последующим масштабированием на другие регионы. Herbalife также получит опцион на покупку Bioniq LAB — отдельной платформы, работающей с пептидами исследовательского качества.

Основатель Bioniq Вадим Федотов после завершения сделки войдет в руководство Herbalife.

