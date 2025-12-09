Российский ИИ-сервис для автоматизации найма HireMate привлек 15 млн руб. инвестиций. Стартап, который действует как автономный отдел кадров, завершил первый раунд финансирования. Подробности — в распоряжении «Инка».

HireMate использует искусственный интеллект для полного цикла подбора персонала: от анализа баз резюме и первичного скрининга в чате до проведения видеоинтервью, оценки навыков и даже звонков кандидатам для уточнения деталей. Сервис уже работает с более чем 15 крупными компаниями. По словам CEO HireMate Тимофея Валова, разработка призвана упростить найм для большего числа бизнесов и соискателей.

В сделке приняли участие крауд-инвестиционная платформа brainbox. VC, венчурный фонд brainbox_I и фонд имени Виктора Еремеева, вложившие по 5 млн руб. каждый.

Привлеченные средства планируется направить на развитие продукта, расширение команды разработчиков, масштабирование отделов маркетинга и продаж, а также на обеспечение операционной деятельности.

В рамках партнерства с brainbox. VC стартап будет ежеквартально отчитываться перед инвесторами об использовании средств и прогрессе в развитии.

Платформа краудинвестинга brainbox. VC, работающая по лицензии, специализируется на финансировании российских IT-стартапов на ранних стадиях. Она выступает в качестве курируемой витрины, где размещаются тщательно отобранные проекты, уже имеющие работающий продукт и подтвержденный рынком спрос. Для частных инвесторов платформа предлагает доступные инструменты с низким порогом входа через веб-сайт и мобильное приложение.

По состоянию на декабрь 2025 года, с помощью brainbox. VC было привлечено более 589 млн руб. инвестиций, а число зарегистрированных пользователей платформы превышает 22 тыс. человек.