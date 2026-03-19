Платформа GPTunneL выкупила 100% долей в проекте BookVision у разработчика Арона Закрии. Сумма сделки составила 1 млн руб. Сервис, который был продан спустя пять дней после запуска, специализируется на генерации изображений литературных персонажей по их описаниям. Подробности — в распоряжении «Инка».

Технически BookVision выстроен как цепочка взаимодействия нескольких нейросетей. Сначала система собирает данные об эпохе создания книги, особенностях костюмов того времени и внешности героя. Затем на основе этой информации формируется итоговый запрос, по которому создается изображение. Код проекта написан с использованием Claude Code на модели Opus 4.5.

Разработчик решил одну из ключевых проблем генерации — сохранение узнаваемости персонажа в разных сценах. Специальный алгоритм отслеживает, чтобы герой оставался внешне одинаковым независимо от ракурса или контекста.

В проекте автоматизировано не только создание картинок, но и продвижение. Привлечение посетителей, взаимодействие с ними через телеграм-бота и генерация рекламы происходят без участия человека. Это позволило сервису набирать более тысячи новых пользователей в сутки без вложений в маркетинг. По данным GPTunneL, ежедневная аудитория BookVision составляет 5–7 тыс. человек, месячная — около 40 тыс.

После покупки сервис продолжит работу самостоятельно и не будет интегрирован в основную платформу GPTunneL. В компании его рассматривают как канал для привлечения аудитории, которую в дальнейшем планируют знакомить с другими продуктами.

Сооснователь GPTunneL Климент Викулов отметил, что компанию интересует не столько сам сервис, сколько наработанные методики. Приобретены кодовая база, схемы работы ИИ-агентов и принципы построения вирусного трафика.

Арон Закрия рассказал, что проект создавался в сотрудничестве с искусственным интеллектом. По его словам, нейросеть выступала не просто инструментом, а полноценным партнером: предлагала архитектурные решения, помогала с отладкой и подбором технологий.

Закрия — выпускник мехмата МГУ, научный сотрудник НИИСИ РАН. Он также основал образовательное ИИ-сообщество TrueSpace, платформу SWOIS и сервис интеллект-карт Gorisont.

GPTunneL работает на рынке с 2019 года. Ежемесячная аудитория платформы — 500 тысяч пользователей, включая более 4 тысяч компаний. Среди клиентов — «Газпром», «Сбер», «Северсталь» и «Евраз». Основная часть пользователей (85%) находится в России и СНГ.

