Студент магистратуры РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина разработал умные очки смешанной и дополненной реальности для промышленных секторов, включая энергетику. Устройство отображает инструкции и данные перед глазами работников, повышая эффективность и безопасность. В настоящее время проводятся испытания с ООО «Газпромнефть ИТО», и, хотя проект интересен рынку, он нуждается в моментах, которые нужно доработать.

фото Максим Натчук

Устройство позволяет отображать информацию и инструкции прямо перед глазами рабочих. Оно не является автономным и работает в паре со смартфоном. Оно состоит из дисплея (OLED или LCoS) и зеркально-линзовой системы, которая отображает изображение так, что, кажется, будто оно парит в воздухе. Кроме того, устройство оснащено Wi-Fi-модулем или другими беспроводными средствами для синхронизации с мобильным устройством.

Гаджет разработал студент магистратуры РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина в 2022 году в Санкт-Петербурге. Он участвовал в акселераторе «Сбера», вошел в федеральную программу «Платформа университетского технологического предпринимательства» и смог найти промышленного партнера. Для создания промышленного образца прототип был существенно доработан: добавлены Wi-Fi и Bluetooth, а также установлена камера для распознавания жестов.

В настоящее время команда тестирует продукт в сотрудничестве с ООО «Газпромнефть ИТО», получая отзывы для доработки очков, касающиеся таких вопросов, как размер изображения, форм-фактор и размещение камер.

фото Максим Натчук

Студент-разработчик Максим Натчук на примере объяснил, как очки с проекционным дисплеем и камерами смогут помочь слесарям третьего-четвертого разряда, которые, несмотря на теоретические знания, испытывают трудности с практическим взаимодействием оборудования. Оператор, обладая полными сведениями о технике, будет предоставлять визуальные и аудио инструкции, что поможет повысить эффективность работы и сократить время простоя оборудования.

По его словам, в настоящее время очки в основном тестируются как удаленный помощник для обеспечения промышленной безопасности и достижения цели нулевого травматизма на производстве. Эта функция существенно ускоряет процесс устранения неполадок и повышения квалификации работников, что позволяет уменьшить необходимость в командировках и минимизировать простои оборудования.

Максим Натчук сообщил, что тестирование очков проходит на специализированной площадке, и для испытаний на производстве нужна сертификация по взрывопожарозащищенности.

По словам Натчука, компания ориентируется на опыт зарубежных коллег и планирует сделать очки доступными для различных отраслей, включая потребительский рынок, стремясь к замещению импорта дополненной реальности в России. Управляющий директор Сбербанка по работе со стартапами Наталья Магидей добавила, что для доработки продукта потребуется финансовая поддержка, человеческие ресурсы и отраслевой опыт.

Генеральный директор компании «ВР-концепт» и эксперт рынка НТИ «Нейронет» Денис Захаркин подчеркнул, что очки дополненной реальности, активно используемые более 10 лет в различных отраслях, уже не являются новинкой. Он отметил, что эти очки выглядят как обычные повседневные или солнцезащитные, но оснащены камерой и экраном, что позволяет сотрудникам из офиса видеть то, что видит работник на производстве. Этот инструмент особенно полезен для быстрого решения вопросов без необходимости командировок специалистов.

Эксперт рынка НТИ «Нейронет» Татьяна Мосендз отметила, что внедрение дополнительной реальности в промышленность вызывает вопросы безопасности сотрудников. Основная задача заключается не только в лабораторном использовании, но и в том, чтобы облегчить работу и предоставить новые возможности. Она подчеркнула важность комфорта для глаз при разработке таких решений, так как неправильное использование может привести к зрительной усталости и искажению реальности. «Человек может столкнуться с оборудованием, с другим сотрудником, нанести себе ущерб и так далее», — сказала она.

Генеральный директор группы компаний ST IT и эксперт рынка TechNet НТИ Антон Аверьянов заявил, что эта разработка уникальна для России, но не для мирового рынка. Он отметил, что на данном этапе она представляет собой лишь начальную фазу развития таких решений и требует дальнейшей доработки.

В прошлом году Microsoft начала сотрудничество с военно-технической фирмой Anduril в разработке военных очков для американской армии. Компания обновляет дизайн своей гарнитуры, включив в нее датчики Anduril, которые призваны помочь солдатам на земле обнаруживать и отслеживать угрозы в режиме реального времени.