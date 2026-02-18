Прошлый год стал непростым для российских стартапов. Согласно исследованию аналитической компании Dsight, объем венчурных инвестиций сократился на 10% и составил $159 млн. Количество сделок и вовсе обвалилось на 42% — до 102 против 176 годом ранее. При этом средний чек вырос на 67%, достигнув $1,69 млн.

Invest Europe/Unsplash

Эксперты объясняют ситуацию высокой ключевой ставкой: инвесторы предпочитают безрисковые депозиты, а не вложения в молодые компании. Капитал концентрируется в более зрелых проектах. Особенно драматичная ситуация сложилась на посевной стадии — инвестиции сюда рухнули на 67%, до $9 млн.

Основатель Dsight Арсений Даббах предупреждает, что отток капитала от ранних стадий грозит структурным разрывом венчурной воронки уже в 2027–2028 годах. Деньги сейчас идут в поздние и менее рискованные раунды, но это создает риск для будущего рынка.

Основными драйверами стали частные фонды и корпорации. На частные фонды пришлось больше половины всего объема инвестиций (52,6%). Корпоративный венчурный капитал дал еще четверть, причем их средний чек оказался выше. Бизнес-ангелы участвовали в каждой третьей сделке, но их доля по объему мизерная — всего 14%. Государственные структуры заняли незначительную нишу — около 8% по объему.

Авторы исследования отмечают разрыв между интересом частных инвесторов и их возможностями. Это создает спрос на инструменты коллективных инвестиций, которые позволяют физическим лицам участвовать в крупных сделках.

Генеральный директор инвестиционной компании «Красная арка» Николай Евченко в комментарии «Инку» призвал не драматизировать ситуацию. По его мнению, российский венчурный рынок остается молодым и маленьким, и это не повод для стресса.

«Пора уже смириться с тем, что рынок инвестиций в целом, а венчурный особенно, является достаточно маленьким. Это не плохо, потому что он — феномен для нашей реальности очень молодой и юный, и нам предстоит его создавать», — сказал эксперт.

Он предложил смотреть на венчур не как на финансовый инструмент, а как на демографический феномен. Евченко подчеркнул, что судьба рынка — в руках самих инвесторов и предпринимателей, и оценивать его нужно не по сиюминутным цифрам, а по планам на горизонте пяти–десяти лет.

Управляющий партнер фонда прямых инвестиций FriendlyVC Сергей Бруев в разговоре с «Инком» добавил, что для подобных исследований возможная погрешность в цифрах велика — просто в силу того, что нет единого «маркера» венчурная сделка или нет.

«Ни государство, ни игроки рынка точно не видят всей картинки, и границы размыты. А часть сделок проходит в «стелс» режиме. Потому результаты в формате «венчур вырос на 10%» или «венчур упал на 10%» примерно об одном и том же. Количество сделок и доступного капитала в сделках с высоким риском, логично, сильно упало в 2022−2023 годах, и с тех пор находится примерно на одном уровне», — отметил он.

Его коллега Тигран Назаретян указал, что российский венчурный рынок настолько мал по сравнению с американским ($159 млн против $330 млрд), что колебания в 10% не имеют значения.

«Нужно, на мой взгляд, сначала определиться, что такое российский венчур и что мы в него включаем. Пока нет четкого определения, что это за рынок, что включено в этот венчур, что исключено, включен ли рынок private equity, бессмысленно говорить об этих цифрах», — считает эксперт.





Он добавил, что огромный разрыв с США объясняется тем, что там активно финансируют ИИ-инфраструктуру, а в России инвестиции в ИИ микроскопические.

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.