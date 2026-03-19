Минцифры опубликовало законопроект, который впервые на законодательном уровне определит правила разработки и использования ИИ в России. Документ размещен на портале проектов нормативных актов, его планируется ввести в действие с 1 сентября 2027 года.

Регулирование затронет как компании, так и частных специалистов, работающих в сфере ИИ. Исключение составят области обороны, госбезопасности, ликвидации ЧС и правопорядка — если другие законы не предусматривают иное.

Вице-премьер Дмитрий Григоренко пояснил, что закон закрепляет базовые понятия, включая само определение искусственного интеллекта, устанавливает права и обязанности участников рынка и вводит обязательную маркировку контента, созданного нейросетями.

Документ предполагает риск-ориентированный подход: чем сильнее технология влияет на жизнь человека и общества, тем строже требования. Особые правила могут вводиться для чувствительных сфер, например госуправления. При этом для коммерческого сектора обязательных требований не предусмотрено.

Разработчиков обяжут информировать пользователей о недопустимости использования ИИ для манипуляции поведением и эксплуатации человеческих уязвимостей. Под это подпадает, например, навязывание товаров на основе анализа цифровых следов. Уязвимостями считаются возрастные, психологические и иные особенности, которые могут быть использованы для воздействия на решения человека или доступа к его данным.

Все ключевые этапы создания и обучения моделей ИИ должны проходить исключительно в России. Международное сотрудничество предполагается в формате совместных исследований и обмена данными.

Законопроект также вводит понятие «трансграничные технологии искусственного интеллекта» — разработки, связанные с двумя и более государствами. Их применение может быть ограничено или запрещено в случаях, установленных российским законодательством. Конкретные случаи в документе не перечислены.

