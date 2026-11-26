В России обсуждают механизм, который позволит обучать нейросети на защищенных авторским правом материалах без согласования с каждым правообладателем. Вместо индивидуальных разрешений разработчики будут перечислять авторам вознаграждение. Такую модель закрепляют поправки к Гражданскому кодексу, получившие одобрение Совета при президенте по кодификации. До рассмотрения в Госдуме документ пока не дошел, правительству еще предстоит определить правила и размер отчислений.

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Предполагается, что разработчик сможет выбрать один из трех вариантов: получить лицензию, использовать произведение без согласия автора с выплатой через аккредитованную организацию по коллективному управлению правами или обойтись без оплаты, если правообладатель публично разрешил такое использование. Последний вариант оставляет авторам возможность самостоятельно открывать доступ к контенту. Новые правила не затронут модели, обученные до вступления поправок в силу.

Вопрос о правомерности использования чужих публикаций для обучения ИИ остается предметом споров и за пределами России. В США Минюст поддержал OpenAI и Microsoft в разбирательстве с издателями, сославшись на возможность применения принципа fair use. Эта доктрина позволяет использовать охраняемые произведения без отдельного разрешения в определенных случаях. Издатели возражают: если компании зарабатывают на материалах СМИ, они должны получать лицензии и платить за контент.

В декабре 2023 года The New York Times обратилась в суд с претензиями к OpenAI и Microsoft. Газета утверждает, что компании скопировали миллионы ее публикаций для обучения ChatGPT и Copilot, а ответы нейросетей могут воспроизводить статьи и лишать издание читателей и подписной выручки. OpenAI и Microsoft отрицают нарушения. OpenAI настаивает, что модели учатся распознавать языковые закономерности, а не заменяют собой архивы публикаций. 1 сентября 2026 года Минюст США поддержал позицию компаний. 19 ноября 12 конгрессменов-демократов потребовали объяснить, как ведомство готовило свое заявление и почему не привлекло к обсуждению Бюро авторского права и патентное ведомство. Итогового решения суда пока нет.

Российское законодательство уже содержит специальное исключение для обучения некоторых моделей. Закон № 243-ФЗ, подписанный в июле 2026 года, разрешает анализировать произведения и временно записывать их в память компьютера при разработке суверенных и национальных больших фундаментальных моделей. Это возможно, если разработчик законно получил материал либо он доступен для анализа без технических ограничений. Закон начнет действовать 1 марта 2027 года. Предлагаемые изменения должны увязать этот режим с нормами Гражданского кодекса.

С точки зрения юриста Cloud.ru Михаила Семенова, коммерческое использование авторских произведений при обучении моделей предполагает выплату вознаграждения. Он подчеркивает, что юридически корректнее говорить именно о вознаграждении: термин «компенсация» в Гражданском кодексе относится к случаям нарушения прав. Основатель «Интернет-розыска» Игорь Бедеров считает, что поправки могут стать компромиссом между интересами российских ИИ-разработчиков и авторов, которым важно сохранить право на оплату и возможность запретить использование своих работ. При этом он разграничивает пиратские копии и материалы, полученные законно или открытые для анализа.

Главный нерешенный вопрос — как распределять деньги. В обучающих наборах могут находиться миллионы текстов, изображений и других произведений, но после обработки модель не хранит их как самостоятельные файлы. Их содержание преобразуется в параметры, поэтому установить, какой именно материал повлиял на конкретный результат, практически невозможно, объясняет Семенов. В качестве вариантов он предлагает фиксированную оплату за набор данных, тариф с учетом объема и качества материалов или отчисления от коммерческого использования модели. Передача расчетов организациям по коллективному управлению правами избавит компании от необходимости заключать множество договоров, но потребует прозрачной системы распределения выплат.

Масштаб экономических последствий ИИ для авторов шире, чем использование их работ в обучении. По оценке НИУ ВШЭ, в 2025–2030 годах потери российских правообладателей могут достичь почти 1 трлн руб., причем более 90% ущерба связано с сокращением заказов и замещением человеческого труда. Заместитель директора исследовательского центра стратегического анализа технологического развития ВШССН МГУ Тимофей Воронин предупреждает, что чрезмерно жесткие требования к лицензированию могут затормозить развитие российских моделей, а отсутствие ограничений — ослабить медиарынок и креативные индустрии. В качестве компромисса он предлагает лицензировать крупные архивы напрямую, массовый контент оплачивать через коллективные механизмы, а пиратские материалы регулировать отдельно.

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