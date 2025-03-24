МТС Web Services (MWS, входит в группу МТС) запустила платформу контейнеризации для разработки и эксплуатации приложений в масштабах Enterprise. Развертывание, обновление, масштабирование и контроль работы кластеров становятся на ней автоматическими, что на 40% снижает нагрузку на IT-команды, оптимизируя затраты на эксплуатацию инфраструктуры.

MWS Container Platform объединила в единое решение Kubernetes, DevOps, AI и сервисы данных, что позволило оптимизировать процесс разработки, снизить затраты и повысить эффективность бизнес-процессов.

В компании пояснили, что платформа представляет собой корпоративное решение для централизованного управления Kubernetes-кластерами, и предназначено для работы в локальных, облачных и гибридных средах, включая закрытые контуры без доступа к интернету.

MWS Container Platform объединила в единое решение Kubernetes, DevOps, AI и сервисы данных, что позволило оптимизировать процесс разработки, снизить затраты и повысить эффективность бизнес-процессов.

В компании пояснили, что платформа представляет собой корпоративное решение для централизованного управления Kubernetes-кластерами и предназначена для работы в локальных, облачных и гибридных средах, включая закрытые контуры без доступа к интернету. Решение автоматизирует основные процессы, такие как развертывание, обновление, масштабирование и контроль работы кластеров, что на 40% снижает нагрузку на IT-команды и оптимизируя затраты на эксплуатацию инфраструктуры, заявили разработчики.

В МТС также отметили, что встроенные инструменты DevOps на 70% ускоряют выпуск новых приложений и упрощают их эксплуатацию. Это позволяет компаниям быстрее адаптироваться к меняющимся требованиям рынка. При этом, если в компании уже используются собственные инструменты, платформа легко интегрируется с ними благодаря открытой архитектуре.

Встроенные в платформу сервисы данных позволяют быстро развернуть наиболее используемые базы и брокеры сообщений, а Service Mesh на базе Istio обеспечивает полную наблюдаемость за микросервисами, что позволяет отслеживать производительность и находить узкие места в работе приложений в режиме реального времени.

Директор по продуктам МТС Web Services Михаил Тутаев заявил, что платформа включает все необходимые компоненты для размещения и эксплуатации контейнеризированных приложений. Это решение упрощает ежедневные задачи администрирования инфраструктуры и ускоряет выпуск новых продуктов, заключил он.

Как указано в результатах исследования по оценке российского рынка платформ контейнеризации компании J’son & Partners Consulting, проникновение технологий контейнеризации является одним из ключевых в части развития ИТ-инфраструктуры, вендорского инфраструктурного ПО и связанных с ним услуг. В 2023 году объем рынка оценивается в 7,5 млрд руб., в 2024 г. – в 9,7 млрд руб., в долгосрочной перспективе этот рынок является крайне перспективным – в течение всего периода до 2028 г. ожидается рост рынка с темпом, превышающим 25%. Конкуренция на рынке будет усиливаться, вероятным является более активный выход на этот рынок разработчиков инфраструктурного ПО другого типа – например, СУБД, операционных систем или платформ виртуализации, а также развитие широкого портфеля услуг, связанных с внедрением и управлением платформами контейнеризации, у интеграторов.