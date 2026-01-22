Туристы и независимые турагенты стали сообщать о блокировках карт и счетов после ужесточения контроля за платежами между физическими лицами через Систему быстрых платежей (СБП). Как отмечают в Ассоциации туроператоров России (АТОР), под повышенное внимание банков чаще всего попадают индивидуальные предприниматели и турагенты-фрилансеры, которые принимают оплату от клиентов на свои личные карты.

Daria Nepriakhina/Unsplash

Однако риски существуют и для самих туристов, особенно при переводах частным агентам или даже при переброске денег между своими счетами в разных банках перед оплатой тура.

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ), генеральный директор «Юридического агентства Персона Грата» Георгий Мохов рассказал «Инку», что использование личных карт для расчетов в турбизнесе — распространенная практика, поскольку многим агентам и клиентам это кажется удобнее и быстрее.

Однако, отметил он, это прямое нарушение, ведь личные счета не предназначены для бизнеса. Банки годами боролись с этим, отслеживая операции и блокируя счета, а с 2026 года, с введением новых правил, контроль ужесточился. Переводы теперь проверяются автоматически по расширенным критериям, что вызвало волну блокировок.

«В итоге это привело к множеству ситуаций с блокировкой счетов, причем не только у турагентов, но и услуг посуточной аренды, организаторов авторских туров и прочих участников рынка. Полагаю что ситуация будет только усугубляться и расчеты через личные карты в предпринимательских целях постепенно полностью ограничат», — считает вице-президент РСТ.

Заместитель председателя правления СДМ-Банк, член Российского союза туриндустрии Вячеслав Андрюшкин объяснил «Инку», что банки вместе с приостановкой операции запрашивают у клиента документы, подтверждающие характер операции. Если все документы и детали соответствуют законодательству и интересам получателя и плательщика, банк перестает блокировать подобные операции, отметил он.

«Да, во многих банках были внедрены системы фрод-мониторинга, в том числе на основе ИИ, которые анализируют операции клиентов с помощью алгоритмов, основная задача которых — минимизировать возможность потери денежных средств в результате неправомерных действий. С этим связаны участившиеся случаи приостановки операций», — рассказал Андрюшкин.

Сейчас, по данным АТОР, инициаторами блокировок подобных операций выступают практически все крупные банки, а суммы замороженных переводов варьируются от 20−50 до 300 и более тыс. руб.

Турагенты отмечают, что блокировка может произойти даже в случае, когда турист переводит крупную сумму самому себе между своими же счетами в разных банках, несмотря на наличие всех документов на тур.

Важно, что новые правила напрямую не касаются легальных туроператоров и онлайн-агрегаторов, которые принимают оплату на расчетные счета юридических лиц или через официальный эквайринг.

Специалисты рекомендуют туристам, столкнувшимся с блокировкой, сразу позвонить в службу безопасности своего банка по номеру с официального сайта и объяснить, что перевод предназначался для оплаты туристической услуги.

Прочитайте также Локальные горнолыжные курорты: тренды развития внутреннего туризма

Для разблокировки потребуется предоставить подтверждающие документы: договор, подтверждение бронирования или счет. Если решить вопрос по телефону не удается, следует лично посетить отделение банка с паспортом и полным пакетом документов на тур.

Чтобы не сорвать бронирование из-за заморозки средств, эксперты советуют сразу использовать альтернативные способы оплаты: другую карту или прямой эквайринг на сайте туроператора.

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.