Российский высокоскоростной поезд для эксплуатации на высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) в перспективе будет управляться искусственным интеллектом. Об этом сообщил глава РЖД Олег Белозеров на Международном железнодорожном салоне «Pro//Движение. Экспо».

Кабина машиниста в полноразмерном макете сверхскоростного поезда для ВСМ. Рамиль Ситдиков / РИА Новости

«Поезд будет беспилотным в будущем, высокоавтоматизированным, в конечном счете, беспилотным. И управлять этим поездом будет искусственный интеллект, который тоже мы знаем, как разрабатывать. Более того, он у нас сейчас работает», — отметил он.

Более 20% инновационных решений для создания первого отечественного высокоскоростного состава уже прошли испытания и готовы к внедрению, а часть из них находится в производстве. «Мы активно проводим сертификацию и движемся вперед», — добавил Белозеров.

В апреле 2024 года холдинг заключил соглашение с «Уральскими локомотивами» (входит в группу СТМ) на сумму 12 млрд руб. Документ предусматривает производство, сертификацию и поставку двух электропоездов для линии Москва — Санкт-Петербург, которая станет первой ВСМ в стране протяженностью 679 км.

Каждый состав включает восемь вагонов с опцией сцепки двух единиц, а также четыре класса обслуживания. Максимальная скорость будет достигать 400 км/ч, при этом в регулярной эксплуатации она составит 360 км/ч.