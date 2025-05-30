ООО «Майкрософт Рус», российская юридическая структура корпорации Microsoft, объявило о намерении подать заявление о собственном банкротстве в Арбитражный суд Москвы. Соответствующее уведомление было опубликовано компанией на официальном портале Федресурса.

Фото: Microsoft

Согласно материалам суда, с апреля 2022 года компания прекратила оказывать услуги по договору, однако оплата за них уже была получена. В апреле 2025 года суд частично удовлетворил иск, обязав ООО «Майкрософт Рус» выплатить $887 тыс. основного долга и $62 тыс. процентов (всего около 75 млн руб. по текущему курсу).

Финансовые показатели компании демонстрируют резкое сокращение деятельности: если в 2021 году выручка составляла 6,9 млрд руб., то в 2024 году — лишь 161,6 млн руб. При этом чистая прибыль за 2024 год составила 174,1 млн руб.

До ухода с российского рынка Microsoft работала преимущественно через партнеров, которые заключали соглашения с Microsoft Ireland. В 2018–2019 гг. компания добавила подписочную модель для облачных сервисов, включая платформу Azure, однако российское юрлицо не выступало прямым поставщиком этих услуг.

Также корпорация развивала программу совместных продаж (co-sell), позволяя российским разработчикам создавать продукты на базе решений Microsoft с последующим включением в глобальный каталог и распределением прибыли.