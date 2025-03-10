Россия и Иран заключили двусторонний меморандум о сотрудничестве. В сделке участвовали Зеленоградский нанотехнологический центр (ЗНТЦ) и Штаб по развитию нано- и микротехнологий Исламской Республики Иран в области сотрудничества в сфере радиоэлектронной промышленности.

Представитель Минпромторга подчеркнул, что на данный момент не видит препятствий для развития взаимовыгодного сотрудничества, направленного на формирование устойчивых производственных и сбытовых цепочек, за исключением ограничительных мер, введенных недружественными государствами.

Гендиректор ЗНТЦ Анатолий Ковалев сообщил, что организация будет выступать как интегратор контрактных производств для иранских дизайн-центров, так как пока в Иране нет подобных проектов. Также он отметил, что между странами будет происходить обмен компетенциями и сотрудниками в области микроэлектроники.

Ковалев подчеркнул, что на данном этапе речь об инвестициях не идет, однако примерная стоимость производства литографа для печати пластин 350 нм (0,35 мкм) оценивается в районе $4,5 млн. Он также добавил, что иранские и российские чипы будут доступны на обоих рынках.

Отмечается, что сотрудничество с иранской стороной будет касаться производства литографического оборудования для печати чипов, телекоммуникационных мультиплексоров и различных датчиков для автомобилей.

В Минпромторге сообщили, что министерство нацелено на объединение усилий для совместной разработки и производства инновационной продукции, а также на выход на новые рынки с отечественными технологиями и товарами.

Летом 2024 года представитель национальной программы микроэлектроники Ирана Нима Арджманди отмечала, что рынок микрочипов в Иране «никем не монополизирован».

В издании Pars Today сообщали, что несколько компаний активно работают в сфере кремниевых продуктов и занимаются экспортом. В сфере оборудования есть организации, которые начали свою работу при поддержке иранского Штаба развития нанотехнологий.

Согласно отчету консалтинговой компании Kept по рынку микроэлектроники за 2024 год, объем российского рынка до 2030 года может вырасти в 2,7 раза, до 780 млрд руб., а при оптимистичном сценарии — превысить 1 трлн руб. В 2020–2022 гг. среднегодовой темп роста рынка составил около 27%.

По данным Kept, доля российского рынка в 2022 году составляла менее 1% от глобального, а общий объем рынка микроэлектроники «дружественных» России стран на 2022 год компания оценивала в $227 млрд. Лидером среди российских партнеров в этой области является Китай.

Как сообщил основатель НПЦ «Элвис» Ярослав Петричкович, российским разработчикам микроэлектроники интересны любые рынки, в том числе и иранский. «Однако, скорее всего, речь может пойти только о специализированных изделиях, и этот рынок достаточно узкий», — подчеркнул он.

Глава консорциума «Базис» Арсений Брыкин напомнил, что Иран, как и Россия, находится под санкционным давлением со стороны ЕС и США, поэтому для бизнеса обеих стран партнерство взаимовыгодно. «В ближайшем будущем можно ожидать партнерства по другим направлениям: транспорт, логистика, технологии, энергетика и другие», — добавил он.