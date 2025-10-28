Россия и Мьянма подписали соглашение о взаимной отмене виз, сообщило РИА Новости со ссылкой на церемонию на полях Минской международной конференции по евразийской безопасности. Теперь граждане обеих стран смогут посещать друг друга без оформления виз — пока не уточняется, на какой срок разрешено пребывание.

Кирилл Зыков / РИА Новости

Ранее для въезда в Мьянму россиянам требовалось оформить электронную визу через официальный сайт Министерства туризма и иммиграции. Процесс занимал до трех рабочих дней и предусматривал оплату госпошлины $50. Теперь туристы и бизнесмены смогут пересекать границу свободно, без предварительных формальностей.

Отмена виз стала частью курса Мьянмы на расширение туристических и экономических связей с азиатскими странами, включая Россию, Китай и Индию. Нейпьидо рассчитывает таким образом оживить поток путешественников, пострадавший после пандемии и политического кризиса 2021 года.

При этом эксперты напоминают, что ситуация с безопасностью в Мьянме остается напряженной: в ряде регионов действуют вооруженные группировки, бывают столкновения с армией и ограничения на перемещение для иностранцев. Впрочем, отмечается, что реальной опасности в этой стране для российских туристов не существует.

До подписания соглашения турпоток из России в Мьянму оставался скромным. По данным местных СМИ, в 2023 году страну посетили около 1,7 тыс. россиян, а к середине 2024 года — чуть более 2,5 тыс. человек. После введения безвиза власти обеих стран рассчитывают на рост деловых и туристических поездок.