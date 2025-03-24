Инвестиционная компания по созданию технологических холдингов в стратегических важных отраслях Sk Capital (группа ВЭБ.РФ) проанализировала динамику роста отечественного и мирового рынков беспилотных авиасистем (БАС), изучив ключевые тренды, ведущих игроков и перспективы отрасли. Результаты исследования — в распоряжении редакции «Инк.».

По данным Sk Capital, в 2024 году выручка российских компаний, как коммерческих, так и работающих по государственному оборонному заказу, составила 250 млрд руб., что составляет около 7% от мирового рынка БАС. В 2023 году этот показатель составлял от 3% до 6%.

Согласно прогнозам экспертов, при сохранении текущих темпов роста, принятии необходимых регуляторных решений и продолжении государственной поддержки, доля России на глобальном рынке БАС может увеличиться до 14%-18% к 2030 году.

Эта будет возможным благодаря уже сейчас развитой экосистемы из более чем 400 компаний, а также кадрового потенциала, стремительного роста рынка БАС и высокой рыночной емкости, связанной с географическими особенностями такой большой страны. Все это указывает на возможность того, что Россия может войти в число пяти ведущих стран, обладающих полным технологическим стеком в сфере беспилотных авиасистем, считают эксперты.

Общий объем глобального рынка БАС в 2024 году оценивается в $32 млрд. Ключевыми драйверами роста эксперты называют гражданский сектор, а также технологическую эволюцию и повышение ценности данных. При этом в 2024 году гражданский рынок БАС составил, предварительно, 32 млрд руб., а рынок мониторинга достиг 20 млрд руб. По прогнозам экспертов, в 2030 году он составит 66 млрд руб.

Причем, по мнению аналитиков, рынок БАС трансформируется от сугубо технологического сектора к экосистеме, предлагающей инфраструктурные и цифровые решения. Так, перспективным является использование беспилотников в сельском хозяйстве, что при успешном внедрении сможет вывести мировую индустрию АПК на новый технологический уровень.

В Sk Capital обратили внимание, что российский фокус на пересмотр регуляторных требований тоже соответствует этой тенденции. Так, в 12 регионах страны введен и будет продолжаться до 2026 года экспериментальный правовой режим (ЭПР), позволяющий использовать агродроны в упрощенном режиме. В случае его успеха ожидается снятие целого ряда ограничений в отношении использования БАС в сельском хозяйстве.

С учетом, что российские пахотные земли занимают 7,8% от общей площади мировых сельхозугодий, эксперты рассчитывают, что при аналогичной доле на глобальном рынке БАС в агросекторе к 2030 году объем этого рынка в России достигнет 44 млрд руб.