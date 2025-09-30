Россия заняла второе место среди крупных экономик мира по дешевизне домашнего интернета, обогнав Румынию, но уступив Индии. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные Росстата и статистических служб других стран. Средняя абонентская плата в России составила 693 руб. в месяц, или $8,7 по текущему курсу.

Unsplash

В топ-3 по минимальной стоимости также вошли Индия с $7,7 в месяц и Румыния с $9,8. Далее следуют Китай ($11,3), Узбекистан ($11,5), Киргизия ($11,7), Казахстан ($12,7), Турция ($13,8), Болгария ($14,6) и Литва ($16,5). Замыкают топ-15 Польша ($17,2 доллара), Грузия ($17,4), Таиланд ($18,4), Армения ($19,1) и Латвия ($19,7 доллара).

По дороговизне лидируют США с $72,1 в месяц, Канада ($61,7) и Люксембург ($59,1). В пятерку также вошли Бельгия ($56,9) и Ирландия ($55,1). За ними расположились Австралия ($53,6), Германия ($50,7), Нидерланды ($50,6), Португалия ($43) и ЮАР ($42,3). В топ-15 по высокой цене также попали Великобритания ($42,1), Словения ($40,8), Австрия и Швеция (по $39,9) и Франция ($35,3).

При оценке доли расходов на интернет в средних доходах жителей наибольшая нагрузка приходится на Бразилию (4,1%), Мексику (3,8%) и Аргентину (3,65%). Минимальные показатели у России (0,67%), Румынии (0,9%) и Южной Кореи (0,97%).

В 2024 году количество абонентов фиксированного широкополосного интернет-доступа (ШПД) в глобальном масштабе впервые достигло 1,5 млрд. В конце 2023-го показатель составлял около 1,43 млрд пользователей. В географическом плане по доле ШПД-абонентов (от общего количества пользователей) лидирует Юго-Восточная Азия с результатом 50,99%. За ней идет Западная Европа с 11,78%, а замыкает тройку Северная Америка с 10,13%.