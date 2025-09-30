Новости

Россия заняла второе место в мире по дешевизне домашнего интернета

Россия заняла второе место среди крупных экономик мира по дешевизне домашнего интернета, обогнав Румынию, но уступив Индии. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные Росстата и статистических служб других стран. Средняя абонентская плата в России составила 693 руб. в месяц, или $8,7 по текущему курсу.

Unsplash

В топ-3 по минимальной стоимости также вошли Индия с $7,7 в месяц и Румыния с $9,8. Далее следуют Китай ($11,3), Узбекистан ($11,5), Киргизия ($11,7), Казахстан ($12,7), Турция ($13,8), Болгария ($14,6) и Литва ($16,5). Замыкают топ-15 Польша ($17,2 доллара), Грузия ($17,4), Таиланд ($18,4), Армения ($19,1) и Латвия ($19,7 доллара).

По дороговизне лидируют США с $72,1 в месяц, Канада ($61,7) и Люксембург ($59,1). В пятерку также вошли Бельгия ($56,9) и Ирландия ($55,1). За ними расположились Австралия ($53,6), Германия ($50,7), Нидерланды ($50,6), Португалия ($43) и ЮАР ($42,3). В топ-15 по высокой цене также попали Великобритания ($42,1), Словения ($40,8), Австрия и Швеция (по $39,9) и Франция ($35,3).

При оценке доли расходов на интернет в средних доходах жителей наибольшая нагрузка приходится на Бразилию (4,1%), Мексику (3,8%) и Аргентину (3,65%). Минимальные показатели у России (0,67%), Румынии (0,9%) и Южной Кореи (0,97%).

В 2024 году количество абонентов фиксированного широкополосного интернет-доступа (ШПД) в глобальном масштабе впервые достигло 1,5 млрд. В конце 2023-го показатель составлял около 1,43 млрд пользователей. В географическом плане по доле ШПД-абонентов (от общего количества пользователей) лидирует Юго-Восточная Азия с результатом 50,99%. За ней идет Западная Европа с 11,78%, а замыкает тройку Северная Америка с 10,13%.

Темы
2025 Россия технологии