Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что нижняя палата парламента рассматривает возможность предоставления россиянам инструмента для установки самозапрета на платежи внутри игр. По его мнению, такая мера поможет обезопасить людей от действий мошенников и уберечь подростков от необдуманных трат, на которые их могут спровоцировать.

Daan Geurts/Unsplash

В качестве обоснования спикер привел статистику МВД: за десять месяцев 2025 года было зафиксировано около тысячи преступлений, совершенных в игровых онлайн-сообществах. Речь идет преимущественно о хищении денег и виртуального имущества.

Чаще всего жертвами становятся дети и подростки. По данным Володина, общий ущерб от киберпреступлений против несовершеннолетних превысил 850 млн руб., причем более половины таких краж происходит именно через игровые платформы.

Конкретный механизм, по замыслу законодателей, может быть реализован через банковские приложения. Заместитель председателя думского комитета по информационной политике Андрей Свинцов пояснил, что родители смогут устанавливать ограничения на оплату покупок в определенных сервисах, например, в онлайн-играх. Это позволит предотвратить ситуации, когда ребенок в состоянии «игровой эйфории» может неосознанно подтвердить крупный платеж с привязанной родительской карты.

Идея заключается в том, чтобы дать родителям инструмент для гибкого контроля: можно разрешить траты на еду или транспорт, но при этом заблокировать оплату внутриигровых предметов или установить для них лимит.

Ранее с инициативой об установке самозапрета на платежи внутри игр выступила группа депутатов, включая вице-спикера Владислава Даванкова, Сардану Авксентьеву и Ярослава Самылина. Они направили предложение в Минцифры, указав на отсутствие в России специализированного регулирования видеоигровой индустрии, в том числе в части микроплатежей.

По мнению авторов, этот пробел может способствовать формированию игровой зависимости у молодежи и вести к неконтролируемым финансовым потерям для семей.

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.