Новое исследование в области психологии развития, опубликованное в журнале Emerging Adulthood, выявило ключевые факторы, влияющие на удовлетворенность жизнью и психическое здоровье в зрелом возрасте. Согласно данным, полученным учеными из Университета Бригама Янга, инвестиции в образование и просоциальное поведение, такое как волонтерство, в период с 18 до 29 лет, напрямую коррелируют с высоким уровнем благополучия после 30 лет.

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Период вхождения во взрослость (18−29 лет) характеризуется высокой степенью автономии, но и нестабильностью. Это время не только для получения образования и начала карьеры, но и пиковый период для рискованного поведения.

Чтобы понять, какие именно жизненные выборы оказывают долгосрочное позитивное влияние, исследователи опросили около 5 тыс. взрослых в возрасте от 30 до 35 лет. Участники ретроспективно оценивали свою активность в 20-летнем возрасте в таких сферах, как образование, волонтерская деятельность, рискованное сексуальное поведение и криминальная активность.

«Мы не хотели фокусироваться только на негативных аспектах, — поясняет профессор Ларри Нельсон. — Отсутствие проблем не означает процветания. Чтобы достичь благополучия, необходимо проактивно совершать позитивные действия».

Анализ данных показал, что два фактора стабильно демонстрировали наиболее сильную связь с будущим благополучием: образование и волонтерство. Молодые люди, которые в 20 лет активно учились, в 30 сообщали о более высокой удовлетворенности жизнью, лучшем эмоциональном здоровье и меньшем количестве сожалений о прошлом. Волонтерство давало те же преимущества, дополнительно улучшая удовлетворенность отношениями и вселяя надежду на будущее.

С точки зрения поведенческих наук, образование предоставляет ощутимые выгоды, такие как стабильная занятость и доход, что снижает стресс. Волонтерство же, по мнению ученых, способствует развитию эмпатии и смещению фокуса с эгоцентричных интересов.

В противоположность этому, криминальное поведение было связано с низкой удовлетворенностью жизнью и высоким уровнем сожалений. Большое количество случайных сексуальных партнеров коррелировало с низкой удовлетворенностью отношениями и плохим эмоциональным здоровьем. Исследование подчеркивает, что решения, принятые в молодости, имеют долгосрочные последствия для психологического состояния в зрелости.