В России могут ввести ограничение на количество банковских карт для одного человека — не более десяти. Такая мера предусмотрена во втором пакете инициатив по борьбе с кибермошенничеством, сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко, пишут «РИА Новости».

Stephen Phillips, Unsplash

Эта мера разрабатывается для противодействия дропперам — использованию банковских карт для обналичивания средств, полученных мошенническим путем. Ограничение должно упростить банкам контроль за транзакциями и помочь быстрее выявлять подозрительные операции, уточнили в аппарате.

24 июня президент России Владимир Путин утвердил закон, устанавливающий наказание для дропперов: за операции по легализации преступных доходов с использованием электронных кошельков и банковских карт, а также за передачу средств платежа третьим лицам за вознаграждение может грозить до шести лет лишения свободы и штраф до 1 млн руб.

Граждане могут стать дропперами непреднамеренно, оказавшись жертвами мошенников. Например, в МВД РФ предупреждали, что гражданам Белоруссии предлагают заработать и совершить однодневную командировку в Россию для открытия банковской карты.