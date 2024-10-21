По итогам сентября 2024 года россияне в 30-й раз подряд возглавили рейтинг иностранных покупателей жилья в Турции. Граждане России приобрели в этой стране 346 жилых объектов (квартир или домов), говорится в отчете Турецкого статистического института (TurkStat). Россияне удерживают лидерство с апреля 2022 года.

Граждане Ирана заняли второе место по числу сделок в сентябре, на их счету 163 купленных объекта жилой недвижимости. Третье место у представителей Ирака, купивших 139 объектов. Четвертое место заняли немцы, они приобрели 113 объектов. 97 объектов и пятое место у граждан Украины, следует из отчета.

По данным TurkStat, всего иностранцы за месяц купили в Турции 2,02 тыс. квартир и домов. Это на 31% меньше, чем в сентябре 2023 года. Доля продаж иностранцам в общем объеме сделок с жильем в стране составила 1,4%. Наибольшее количество лотов было продано иностранцам в Стамбуле — 783 объекта. Второе место по продажам заняла Анталья — 548 объектов. А на третьей позиции оказался Мерсин — 210.

Снижение интереса к турецкой недвижимости со стороны иностранных покупателей эксперты рынка связывают с высокой инфляцией в стране, а также с повышением порога входа для получения ВНЖ с $70 тыс. до $200 тыс. и новыми правилами сдачи жилья в краткосрочную аренду.

Ранее сообщалось, что после отмены общей льготной ипотеки количество нераспроданного жилья в строящихся жилых комплексах увеличилось в каждом регионе России. Наиболее существенный прирост наблюдается в Дальневосточном и Приволжском федеральных округах.