Каждый десятый пользователь, обращающийся к искусственному интеллекту за консультациями — медицинскими, финансовыми или юридическими — готов полностью доверять полученной информации. При этом большинство пользователей (67%) относятся к нейросетям с осторожностью, считая их не полностью безопасными, свидетельствуют результаты исследования, проведенного «Лабораторией Касперского».

Среди главных опасений пользователей — риск утечки или кражи персональных данных (63%), получение недостоверной или устаревшей информации (60%), а также снижение способности мыслить и принимать решения самостоятельно (54%). Также многих тревожит вероятность получения вредоносных советов, которые могут нанести ущерб здоровью или рабочим процессам (51%), и развитие привычки общаться с ИИ в ущерб человеческому общению (38%).

Несмотря на это, подавляющее большинство (86%) пользователей хотя бы иногда соблюдают меры предосторожности при взаимодействии с нейросетями. Самые популярные практики безопасности включают отказ от передачи конфиденциальных данных (63%), обязательную перепроверку полученной информации (53%) и ограничение доступа нейросетей к файлам и фотогалерее на устройствах (49%). Каждый четвертый (25%) запрещает ИИ использовать свои переписки для обучения моделей, а 21% — регулярно удаляет историю общения с чат-ботами.

Параллельно с привычными цифровыми ассистентами в 2025 году набрал силу новый тренд — активное использование ИИ-агентов. Эти системы вышли за рамки инструментов для разработчиков и стали применяться для решения широкого круга интеллектуальных задач, включая бытовые.

Ключевое отличие от классических ассистентов — способность агентов автономно взаимодействовать с другими системами (например, веб-сайтами или файлами на диске) и самостоятельно принимать решения в заданном контексте — от отправки письма до оплаты покупок.

Хотя ИИ-агенты обладают большим потенциалом для автоматизации рутины, их распространение, как отмечают эксперты, может усугубить существующие киберриски, связанные с мошенничеством и вредоносным ПО, и создать новые цифровые угрозы.

