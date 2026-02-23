Почти половина опрошенных сотрудников российских компаний (49%) хотят, чтобы рабочее пространство превратилось в «третье место» — не только для труда, но и для отдыха, саморазвития и прочих радостей жизни. Опрос сети смарт-офисов SOK показал: каждый пятый уверен, что дополнительные удобства напрямую влияют на эффективность. Подробности — в распоряжении «Инка».

Почти треть сотрудников (32%) мечтают, чтобы работодатель полностью оплачивал опции, экономящие время и создающие комфорт. Каждый пятый готов делить расходы пополам с компанией. Самые щедрые нашлись среди тех, кто готов выкладывать из своего кармана: 30% могут выделить на поддержание райской жизни 10−15 тыс. руб. в месяц, а 12% раскошелиться и на сумму свыше 15 тыс.

Что хотят видеть в идеальном офисе

Топ желаний возглавил бар — его хотят аж 42% опрошенных. На втором месте душ с 36%, на третьем — собственная кофейня (32%). Спортивную зону выбрали 28%, читальный зал — 27%. Круглогодичная терраса нужна 18% работников.

Отдельного внимания заслуживают нишевые запросы. Каждый десятый мечтает о комнате для короткого сна — видимо, чтобы досыпать после бессонной ночи. Чуть меньше (8%) хотят зону активных развлечений с бильярдом или дартсом. Зал для настольных игр приглянулся 6%. И только 5% захотели пространство для обучения.

Здоровье и психологический комфорт

Сотрудники четко расставили приоритеты. Больше всего их интересуют опции для физического восстановления и здоровья (27%). Зоны активного отдыха набрали 25%. Поддержание психоэмоционального комфорта выбрали 18%. Зоны питания оказались на четвертом месте с 16%, а пространство для саморазвития замкнуло пятерку с 15%.



Если бы можно было встраивать личные дела прямо в график, 42% сотрудников тратили бы на них 1–2 часа в день. Еще 22% разделились поровну: одним хватило бы часа, другим — 30−45 минут.

Любопытно, что пятая часть опрошенных раздражается, когда коллеги занимаются личными делами на работе. Остальные либо спокойны (15%), либо оценивают по ситуации (27%).

Что бесит в коллегах

Главный враг продуктивности — громкие разговоры по телефону и шумное общение (32%). Каждого четвертого бесит, когда сосед жует за рабочим столом. Бьюти-процедуры на рабочем месте раздражают 22% — видимо, маникюр и прически лучше делать в другом месте. А вот зависание в соцсетях мешает только 13% — остальные, видимо, заняты тем же самым.

Операционный директор сети смарт-офисов SOK Инна Филиппова напоминает: классической модели офиса уже недостаточно. При проектировании современных пространств учитывают зоны для общения, уединения и коротких пауз. По данным Deloitte, компании с улучшенной офисной средой получают прирост производительности до 25%. Сотрудники чувствуют заботу и больше вовлекаются в процесс.

