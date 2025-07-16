Российские туристы кардинально изменили свои предпочтения в отпуске. Вместо традиционного пляжного отдыха все больше людей выбирают приключения в дикой природе — наблюдение за медведями, нерпами и китами прямо в их естественной среде обитания.

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По данным туроператора «Алеан», за год спрос на такие туры подскочил на 30%. Путешественники готовы ехать на край света, чтобы увидеть, как охотятся бурые медведи или как цветут волжские лотосы.

Байкальские нерпы стали звездами соцсетей. Туристы массово едут на Ушканьи острова, где для наблюдения за этими уникальными животными построили специальную смотровую площадку. Июль и август — идеальное время для встречи с нерпами, которых также можно увидеть на острове Ольхон или в нерпинарии Листвянки.

В Архангельской области туристы плавают с белухами. Самые отчаянные путешественники надевают гидрокостюмы и погружаются в холодные воды Онежского полуострова. Здесь на резиновых лодках можно подобраться к кольчатым нерпам, лахтакам и белухам.

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Мурманская область превратилась в китовую столицу России. С апреля по сентябрь сюда едут охотники за морскими гигантами. Правда, встреча с китами — дело случая, поэтому туроператоры предусмотрели план «Б»: рыбалка и дегустация местных деликатесов.

Камчатка предлагает медвежье шоу. Во время нереста лосося у озер Курильское и Двухюрточное можно наблюдать за охотой бурых медведей. Бонус — встречи с сусликами-евражками в Авачинской долине и косатками в прибрежных водах.

Астраханский заповедник покорил цветением лотосов. Вторая половина лета превращает дельту Волги в розовый рай. Здесь же организуют бердвотчинг — наблюдение за редкими птицами, включая орланов-белохвостов и кудрявых пеликанов.

Каждый тур начинается с серьезного инструктажа. Туристам объясняют золотые правила: никакого шума, плавные движения, запрет на кормление животных и обязательное использование биноклей или камер с зумом.

Цены на природные приключения довольно высокие, но спрос не падает. Самый бюджетный вариант — Астраханская область: 46,5 тыс. руб. за пятидневный тур. Камчатские медведи обойдутся от 113,751 руб. Архангельские белухи — самое дорогое удовольствие: от 168,5 тыс. руб.

Эксперты отмечают, что тренд на экотуризм будет только усиливаться. Россияне устали от обычных курортов и ищут настоящих эмоций в объятиях дикой природы.