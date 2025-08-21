В период с 5 по 11 августа, сразу после выхода новых серий сериала Wednesday, пользователи стали чаще искать и заказывать вещи, вдохновленные образом главной героини. Подробности — в распоряжении «Инка».

Фото: Маттиас Кламер/NETFLIX

По данным аналитиков CDEK.Shopping, количество запросов с ключевыми словами «готика», «Wednesday» и «beige goth» увеличилось на 158% по сравнению с предыдущей неделей.

Наиболее популярными товарами оказались платья в готическом стиле молочных и кремовых оттенков — спрос на них вырос на 74%. Также заметно увеличилась популярность:

корсетных топов и кружевных блуз — на 62%;

украшений в стиле Vivienne Westwood (чокеры, подвески и броши) — на 59%;

латексной одежды с фактурой «змеи» — на 46%;

платьев в викторианском стиле и драпированных юбок — на 68%.

Рост интереса к стилю связан с образами Дженны Ортеги во время промо-тура: молочный латекс от Ashi Studio, корсет Vivienne Westwood и платье Elena Velez, похожее на наряд «русалки из песка». Эстетика «мягкой готики» стремительно набрала популярность в TikTok — хэштег #beigegoth с начала августа собрал более 14 млн просмотров.

По прогнозам аналитиков, мода на «мягкую готику» сохранится как минимум до начала осени, а к Хэллоуину выльется в новую волну интереса к тематическим нарядам, украшениям и винтажным аксессуарам.