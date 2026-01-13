В рейтинг брендов одежды и обуви, по которым россияне скучают больше всего, вошли Uniqlo, Nike, H&M и Adidas. Среди автомобильных марок ностальгию чаще всего вызывают Volkswagen, Toyota и Mazda, а среди продуктов питания — шоколадный батончик KitKat. Это показало исследование сервиса CDEK.Shopping, с результатами которого ознакомился «Прайм».



Freepik

Как следует из данных опроса, до ухода международных компаний продукцию зарубежных брендов приобретали 88% россиян. Сегодня лишь 12% опрошенных считают, что нашли полноценную замену ушедшим брендам среди отечественных аналогов. Частичную альтернативу удалось подобрать 31% респондентов, а 29% пытались найти замену, но остались недовольны результатом.

По мнению участников исследования, наиболее успешно импортозамещение прошло в секторе фастфуда, а также в категориях продуктов питания, напитков и косметики. Несмотря на это, более 60% потребителей продолжают заказывать товары из-за рубежа. Чаще всего они приобретают обувь, одежду и косметику.

Исследование проводилось среди более чем 2 тыс. человек, из которых 56% составили мужчины и 44% — женщины, представляющие различные возрастные группы и регионы России.