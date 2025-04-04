Группа «Ренессанс Страхование» и сервис Ozon Travel провели опрос среди более 1,5 тыс. россиян и выяснили, какие страны они считают наиболее безопасными или опасными для туристов. Четверть участников опроса признались, что хотя бы раз подвергались кражам или нападениям во время поездок за границу. При этом подавляющее большинство россиян сообщили, что соблюдают меры предосторожности во время путешествий. Подробности исследования — в распоряжении редакции «Инк.».

Рейтинг самых безопасных стран, по мнению россиян, возглавила Белоруссия, ее назвали 51% опрошенных. В топ-5 вошли Китай (33%), Япония (17%), Мальдивы (16%) и Турция (16%). Два года назад в этом списке были Сейшелы, ОАЭ и Кипр. При этом Белоруссия, Япония и Китай тогда не попали в рейтинг.

Наибольшую же опасность для туристов, по мнению респондентов, представляют Израиль (21%), Иран (18%), Мексика (17%), США (17%) и Индия (16%). В 2023 году в рейтинг попали также Франция и Тунис, а США занимали первое место.

Четверть опрошенных россиян (25%) рассказали, что хотя бы раз подвергались кражам или нападениям во время поездок за границу. Из числа пострадавших от подобных ситуаций каждый седьмой (14%) лишился денег или ценностей на сумму не более 10 тыс. руб., 7% — 10-50 тыс. руб., 4% — 50-200 тыс. руб. Еще 3% теряли свыше 200 тыс. руб.

При этом подавляющее большинство россиян (75%) заявили, что соблюдают меры предосторожности во время путешествий. В частности, каждый шестой (18%) оставляет все ценные вещи в номере, а 14% распределяют деньги таким образом, чтобы не остаться без них даже в случае кражи. Еще 7% заранее изучают информацию о культурных особенностях страны, а 6% не носят с собой оригиналы важных документов, вместо этого используя копии.