Перед Днем российского кино онлайн-кинотеатр KION совместно с сервисом МТС Музыка провели исследование, чтобы выяснить отношение зрителей к музыкальному сопровождению отечественных фильмов и сериалов. Подробности — в распоряжении «Инка».

Jeremy Yap, Unsplash

В августе 2025 года аналитики холдинга МТС Медиа опросили россиян в возрасте от 18 до 65 лет о впечатлениях от музыки в отечественных фильмах и сериалах. Наибольшее признание получили саундтреки к «Брату» и «Бригаде», а рэпер Баста стал лидером среди исполнителей, чьи композиции зрители хотели бы слышать в новых кинопроектах.

27 августа отмечается День российского кино — праздник как для профессионалов индустрии, так и для зрителей. К этой дате аналитики холдинга МТС Медиа подготовили исследование о том, какое значение играет музыка в восприятии фильмов и сериалов. Большинство опрошенных (85%) заявили, что для них важен качественный и грамотно подобранный саундтрек. Особенно это актуально для женщин (87%) и зрителей в возрасте от 18 до 24 лет (91%).

Среди российских фильмов, снятых после распада СССР, сильнее запомнились саундтреки к «Брату» Алексея Балабанова (67%), «Бумеру» Петра Буслова (50%) и «Ассе» Сергея Соловьева (20%). При этом первые две картины занимают лидирующие позиции во всех возрастных и социальных группах респондентов. Однако женщины (25%) и аудитория от 18 до 34 лет поставили на третье место «Лед» Олега Трофима, а жители городов с населением от 500 тысяч до 1 миллиона человек (20%) отдали предпочтение «Чебурашке» Дмитрия Дьяченко.

«Бригада» Алексея Сидорова (60%), «Бандитский Петербург» Владимира Бортко (49%) и «Солдаты» Сергея Арланова (30%) — сериалы, премьера которых состоялась после 1991 года, чьи саундтреки респонденты помнят лучше всего. При этом у разных поколений предпочтения заметно различаются: зумеры (18–24 года) чаще всего вспоминают саундтреки к «Смешарикам» Дениса Чернова и других режиссеров (43%), тогда как бумеры (56–65 лет) отдают первое место музыке из «Бандитского Петербурга» (55%).

Самым узнаваемым саундтреком в современных российских фильмах респонденты назвали песню «Перемен» группы «Кино» (45%). Среди женщин и миллениалов (25–44 года) наибольшую поддержку получил трек «Вне зоны доступа» группы «Город 312». Жители Санкт-Петербурга чаще других выделяли композицию «Вечно молодой» в исполнении «Смысловых Галлюцинаций» (45%).

Лидером по узнаваемости среди саундтреков к российским сериалам стала песня Игоря Корнелюка «Город, которого нет» (62%). Однако предпочтения зависят от возраста: респонденты 18–24 лет чаще вспоминали композицию «Пыяла» группы «АИГЕЛ» (52%), а аудитория 25–34 лет выделила трек «Юность в сапогах» группы «Конец фильма» (56%).

Большинство участников опроса (55%) считают, что правильно подобранный саундтрек помогает создать необходимую атмосферу в фильме. Мужчины в целом согласны с этим утверждением, тогда как для значительной части женщин (55%) музыка прежде всего служит способом передать чувства, эмоции и мысли персонажей без слов. Жанром, где, по мнению респондентов, особенно важна музыка, стали ужасы — так считают 32% опрошенных. Однако женская аудитория выделила мелодрамы (38%) как наиболее зависимые от саундтрека. В возрастной группе 56–65 лет (32%) и среди жителей городов-миллионников лидерами оказались комедии (41%).

Две трети опрошенных (66%) признаются, что добавляют понравившиеся композиции из фильмов и сериалов в свои личные плейлисты. Чаще всего так поступают жители Москвы, а также респонденты из городов с населением от 100 до 250 тысяч человек — в обеих группах этот показатель достиг 69%.

Подавляющее большинство респондентов (78%) выразили желание, чтобы режиссеры чаще приглашали популярных артистов к созданию саундтреков. Особенно активно эту идею поддерживает молодежь в возрасте от 18 до 34 лет — по 83% в обеих возрастных категориях. Наибольшее доверие у зрителей вызывает Баста: его готовы видеть автором музыки 40% опрошенных.

Чуть меньше голосов набрала Полина Гагарина (33%), однако среди аудитории 45–65 лет именно она обогнала рэпера по уровню симпатии. Третье место занял Леонид Агутин (25%), а замкнули пятерку лидеров Zivert (22%) и Женя Трофимов (19%).