Рабочие чаты захлестнула волна новогоднего цифрового творчества: по данным нового опроса сервиса онлайн-коммуникаций Контур. Толк., 72% россиян без труда узнают в потоке поздравлений от коллег тексты, написанные нейросетью. При этом почти половина респондентов — 49% — встречает такие алгоритмические послания без особой радости. Подробности — в распоряжении «Инка».

Freepik

Несмотря на всеобщую доступность искусственного интеллекта, 80% сотрудников принципиально не прибегают к его помощи для создания праздничных сообщений. Те, кто делает исключение, признаются, что главная причина — желание сэкономить время или подобрать безупречную формулировку.

Отношение к ИИ-поздравлениям раскололо коллективы. Пока почти каждый второй относится к ним скептически, другие демонстрируют удивительную лояльность. Для 29% респондентов важнее, чтобы в тексте, даже созданном машиной, чувствовалась душа. Еще 22% уверены, что внимание как факт важнее способа его выражения. При этом для 9% сам очевидный след нейросети в сообщении стал отдельным пунктом раздражения.

Исследование обнажило и более глубокий тренд — кризис доверия к корпоративным ритуалам. Лишь 24% опрошенных верят в искренность новогодних пожеланий от коллег. Для большинства это либо нейтральный обмен любезностями, либо формальность, которую просто нужно отметить.

Абсолютным чемпионом по раздражающим факторам стала шаблонность текстов — ее отметили 64% участников опроса. Вслед идут поздравления «для галочки», безличные массовые рассылки и ощущение принуждения. Настолько идеальными корпоративные пожелания не выглядят — лишь 1% респондентов заявили, что их в этой традиции абсолютно все устраивает.

Тем не менее сама традиция оказалась незыблемой: 99% россиян участвуют в новогодних поздравлениях на работе. Кто-то инициирует их сам, кто-то подхватывает, а кто-то вежливо отвечает взаимностью. В фаворитах остаются короткие тексты, развернутые послания и выразительные стикеры.