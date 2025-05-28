Бронирование отелей на длинные июньские выходные, приуроченные ко Дню России, продемонстрировало двукратный рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из данных платформы Bronevik.com, входящей в экосистему МТС. Количество заказов увеличилось на 101%, что эксперты связывают с переносом выходного дня с 8 марта на 13 июня, создавшим для россиян четырехдневный период отдыха с 12 по 15 июня.

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Анализ бронирований, проведенный в конце мая, выявил наиболее популярные направления внутреннего туризма. Лидером по количеству забронированных объектов размещения стал Санкт-Петербург, на который приходится 13% всех заказов по стране.

Казань и Москва разделили следующие позиции с показателем по 6% каждая. Примечательно, что Казань в этом году обошла столицу по абсолютному количеству бронирований, сместив Москву с традиционного второго места на третье.

Особый интерес туристов вызвали и другие российские города. Наибольший рост популярности продемонстрировала Тула, поднявшаяся в рейтинге с 17 на 5 место. Значительно увеличился спрос на поездки в Самару (с 14 на 7 место) и Псков (с 20 на 8 место).

Исследование показало предпочтения россиян в выборе категорий размещения. Так, наибольшая доля бронирований (41%) пришлась на объекты без звездной категории. Трехзвездочные отели выбрали 27% путешественников, четырехзвездочные — 19%, а премиальные пятизвездочные варианты размещения предпочли лишь 4% туристов.

Средний чек за раннее бронирование туристического жилья на праздничные дни июня составил 6,9 тыс. руб. за ночь. При этом средняя продолжительность запланированного проживания ограничивается двумя днями, что характерно для коротких праздничных поездок.