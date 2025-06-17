Россияне в период четырехдневных июньских праздников приобрели более 215 тыс. билетов на развлекательные события, подсчитала «Яндекс Афиша». Общее количество заказов превысило 112 тыс. при среднем чеке около 4 876 руб.

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Наибольшие расходы пришлись на концерты — суммарные затраты составили более 350 млн руб. Театральные постановки собрали свыше 89 млн руб., причем самым кассовым спектаклем стала опера «Самсон и Далила» в Пермском театре оперы и балета, проходившая в рамках Дягилевского фестиваля.

Представитель «Яндекс Афиши» Энрико Мазавришвили отметил, что июнь традиционно насыщен культурными событиями по всей стране, интерес к которым подтверждают данные продаж. Он также обратил внимание на активное развитие региональных площадок и интерес россиян к живым выступлениям.

Самым кассовым мероприятием за июньские праздники стало выступление певицы Anna Asti в Москве. В Санкт-Петербурге лидером по продажам оказался фестиваль Stereoleto, а среди других регионов выделились Екаринбург с концертом группы «Ленинград» и Казань, где прошло выступление «Руки Вверх!».