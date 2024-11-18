Сервис для поиска работы и подбора персонала «Работа.ру» провел исследование и выяснил, как россияне борются с выгоранием. Самым популярном методом оказался активный отдых. В опросе приняли участие более 3,5 тыс. пользователей сервиса из всех регионов России. Подробности находятся в распоряжении редакции Inc.

«В конце года на рынке многие компании стремятся завершить проекты и достичь годовых целей, что часто приводит к увеличению рабочей нагрузки и стрессу. Высокий сезон может стать настоящим испытанием для сотрудников, и работодатели должны осознавать важность поддержки и защиты своих работников от выгорания», — сказала директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина.

Согласно результатам опроса, 30% жителей России оценивают уровень своего эмоционального выгорания на работе на 5 баллов (максимальный). Каждый пятый россиянин поставил себе 4 балла (21%), 3 балла — 27%, 2 балла — 12%, 1 балл — 11%.

Исследование показало, что жители Москвы и Подмосковья в 28% случаев оценивали свой уровень выгорания на 3 балла, а 26% — на 5. Среди петербуржцев 3 балла выбрали 33%, 5 — 24%. Чаще всего максимальный уровень выгорания отмечали жители Екатеринбурга (47%). Ростовчане, как и краснодарцы в большинстве выбирали 4 балла — 43% и 36% соответственно.

Директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина отмечает, что работодателям важно внедрять программы поддержки, такие как гибкий график работы, возможность удаленной работы и доступ к психологическим консультациям. По ее словам, это не только помогает сохранить мотивацию и удовлетворенность сотрудников, но и способствует формированию лояльности к компании в долгосрочной перспективе.

Прогулки на свежем воздухе, занятия спортом или хобби становятся важными источниками энергии и вдохновения. Отпуск — еще один популярный способ борьбы с выгоранием, который позволяет перезагрузиться и восстановить силы.

Топ-10 способов борьбы с выгоранием у жителей России:

34% выбирают более активное времяпрепровождение вне работы;

30% уходят в отпуск;

26% меняют работу;

23% берут выходные;

9% проходят курсы;

8% меняют график;

7% меняют рабочие задачи;

5% переходят в другое подразделение;

5% сокращают общее количество рабочих часов;

2% уходят в длительный отпуск (3 и более месяцев, без сохранения зарплаты).

31% опрошенных заявили, что не предпринимают никаких действий для борьбы с выгоранием. Те, кто предпочитает сменить работу, надеются найти место, где они смогут реализовать свой потенциал без перегрузок, а те, кто берет выходные, считают, что короткий отдых может стать отличным способом восстановить баланс между работой и личной жизнью.

Респонденты отмечают, что прохождение курсов и интенсивов помогает не только улучшить профессиональные навыки, но и отвлечься от рутины. Изменения в условиях труда также может стать важным шагом к восстановлению.

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