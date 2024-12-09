Предпочтения россиян в отношении размера будущей пенсии с начала года изменились. К такому выводу пришли аналитики Страхового дома ВСК. В целом, граждане считают приемлемым размером пенсии сумму в 110 тыс. руб. При этом доля тех, кто называет оптимальной сумму в 100-200 тыс. руб., выросла вдвое, с 12% в начале года до 25% на данный момент.

Если в начале года почти каждый второй россиянин рассчитывал на 50-100 тыс. руб., то к концу года каждый третий опрошенный называет такую сумму. Напротив, доля граждан, видящих оптимальной пенсию в размере 100-200 тыс. руб. выросла вдвое — с 12% до 25%.

При этом каждый второй россиянин еще не начинал формировать сбережения на пенсию. Их количество не изменилось с начала года.

Также выяснилось, что 32,7% граждан не планируют этого делать (+1%). В основном это люди со средним уровнем дохода (38%), и те, у кого нет детей (41%).

Исследователи выяснили, что самые большие ожидания среди людей с высоким уровнем доходов, преимущественно, у мужчин (33%). Чаще всего о финансовом благополучии в будущем задумываются жители Москвы и Санкт-Петербурга.

Провести старость на родине планируют 80% россиян. В начале года этот показатель составлял 67%. Чаще всего, это люди со средним и высоким уровнем доходов. 11% еще не задумывались о своих планах.

Примерно четверть россиян не планируют менять место жительства после завершения трудовой деятельности. Столько же граждан высказали желание переехать за город (на дачу или просто уехать из мегаполиса), 23,5% хотели бы перебраться в теплый южный регион (в основном — в Краснодарский край), выяснили аналитики.

9% граждан хотели бы после выхода не пенсию жить за границей (около 15% в начале года). При этом переехать за рубеж планируют все меньше молодых людей данной группе — 15% в против около 18% в начале года. Самыми привлекательными направлениями для переезда являются европейские (38%) и теплые южные страны (34,5%).

Напомним, что средняя пенсия по старости к концу 2025 года вырастет за год на 7,5%, или 1 683 руб. и составит 24 059 руб. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту федерального закона «О бюджете Фонда пенсионного и социального страхования РФ на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов».