Банк России готовит новые правила для Системы быстрых платежей. По проекту указания регулятора, крупнейшие банки страны с 2027 года должны будут дать клиентам-физлицам возможность получать международные переводы от других физических лиц через СБП.

Требование коснется системно значимых кредитных организаций. Именно они должны будут подключить механизм трансграничных переводов. Предполагается, что новые правила начнут действовать с 1 апреля 2027 года.

ЦБ также предлагает расширить СБП для платежей государству. Банки могут обязать принимать через систему оплату налогов, штрафов и госпошлин на портале госуслуг, сайтах ведомств и в точках приема платежей бюджетных организаций. Для банков с универсальной лицензией срок внедрения предлагают сдвинуть до октября 2027 года.

Еще одно изменение касается банкоматов. Регулятор хочет разрешить клиентам вносить наличные через устройства любого банка — участника СБП, а затем зачислять деньги на счет в другой кредитной организации. Для таких операций планируют установить лимиты до 25 тыс. руб. за один перевод, до 50 тыс. руб. в день и до 200 тыс. руб. в месяц.

Новые правила для внесения наличных через банкоматы могут заработать уже осенью 2026 года.

Сейчас в перечень системно значимых банков входят 12 крупнейших игроков российского рынка, среди них Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк и Т-банк.

