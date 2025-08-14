Согласно данным финансовых маркетплейсов, в России выросло число заявок на образовательные кредиты. Крупные банки прогнозируют увеличение спроса на такие кредиты в 30−40% по сравнению с предыдущим годом. Эксперты считают, что изменения в условиях госпрограммы, а именно сокращение перечня специальностей, для которых можно будет оформить кредит, способны замедлить рост спроса.

Россияне стали чаще оплачивать образование с помощью заемных средств. Например, на маркетплейсе «Выберу.ру», на витрине которого можно ознакомиться с предложениями банков как по госпрограмме под 3% годовых, так и по рыночным условиям, с июня по август число заключенных договоров на оплату обучения выросло на 32%, а общий объем выданных средств — на 37%. У маркетплейса «Банки.ру» пик спроса на кредит по госпрограмме пришелся на июнь-июль, а рост заявок на него к концу второго месяца вырос в три раза.

Спрос на кредиты с господдержкой приобретает все большую популярность среди граждан, поскольку такой заем предлагает более выгодные условия. Как отметил аналитик финансового маркетплейса «Сравни» Алексей Лоссан, потребительские кредиты сейчас предлагают значительно более высокие ставки, нежели чем образовательный кредит, ставка которого составляет 3% годовых по по госпрограмме с 2020-го года.

Представители крупных российских банков, таких как Т-Банк и «Сбер», также зафиксировали рост спроса на образовательные кредиты. Оба банка к концу сезона ожидают рост выданных займов на 30 и 40% соответственно.

Катализатором спроса эксперты считают рост стоимости обучения, которая становится серьезной нагрузкой на семейный бюджет. Однако запланированные ограничения льготного кредитования по некоторым направлениям могут значительно снизить не только спрос на кредиты, но и доступность образования.

Ограничения вступят в силу 1 сентября 2025 года.