Сервис для планирования деловых поездок «Островок Командировки» отметил рост спроса на бизнес-путешествия за рубеж. Так, в феврале 2025 года российские компании забронировали на 30% больше отелей для командировок, чем в 2024 году. Больше всего увеличилось количество бронирований в Западной Европе (37%) и в странах СНГ (30%). Подробности — в распоряжении редакции «Инк.».

В топ-10 зарубежных направлений по количеству бронирований вошли ОАЭ, Таиланд, Китай, Турция, Беларусь, Италия, Казахстан, Франция, Узбекистан и Япония.

Лидирующую позицию, как и годом ранее, занимают ОАЭ. При этом количество бронирований российскими туристами увеличилось на 17%. Стоимость размещения в стране осталась на уровне прошлого года — около 37 тыс. руб.

В феврале 2025 средняя цена за сутки в зарубежном отеле составила 21,2 тыс. руб, что на 9% дороже, чем в предыдущем году. Стоимость перелета за границу, наоборот, снизилась на 5% до 98 тыс. руб.

В числе самых быстрорастущих направлений оказались Беларусь и Узбекистан. В этих странах было забронировано на 60% больше отелей, чем в феврале 2024 года. Средняя стоимость размещения также выросла — на 20% год к году. В Беларуси ночь в отеле обойдется в 9,3 тыс. руб, а в Узбекистане — в 10,4 тыс. руб.

Планируя командировки в Беларусь, компании чаще выбирают апартаменты — на них приходится четверть от всех бронирований. В Узбекистане бизнес-путешественники в 40% случаев отдают предпочтение отелям без звезд.

Также эксперты отметили в феврале повышенный интерес туристов к Италии и Франции. Спрос на размещение в Италии вырос на 57%, а во Франции — на 36% относительно прошлого года.

Средняя стоимость ночи в отеле увеличилась во Франции на 46%, а в Италии — на 32%, до 26 тыс. руб. В этих странах деловые путешественники предпочитают останавливаться в четырехзвездочных отелях — на них приходится 45% бронирований в Италии и 37% во Франции.

Руководитель сервиса «Островок Командировки» Любовь Васильева, считает, что рост числа командировок в страны СНГ закономерен, так как российский бизнес продолжает экспансию за пределами страны, и все больше отечественных компаний открывают там новые представительства для упрощения операционных процессов, а также для привлечения новой аудитории к своим товарам и услугам.

«Страны Европы, несмотря на действующие ограничения, остаются для российских компаний местом получения опыта, обмена знаниями и технологиями. Бизнес-туристы приезжают туда для участия в международных мероприятиях, а также для поиска новых партнерств» — пояснила она.

При планировании поездок, 95% деловых туристов выбирают перелеты эконом-классом и только 5% — бизнес-классом. Чаще всего путешественники выбирают рейсы таких российских авиакомпаний, как Аэрофлот, Победа и S7. Из зарубежных перевозчиков отдают предпочтение Turkish Airlines, Emirates и Etihad Airways.