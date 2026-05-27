Покупатели новостроек в России все чаще выбирают не просто квадратные метры, а среду для жизни — с понятной инфраструктурой, безопасностью и повседневным комфортом внутри жилого комплекса. Об этом говорят данные опроса «Авито Недвижимости», проведенного в мае 2026 года среди 10 тыс. совершеннолетних россиян. Подробности — в распоряжении «Инка».

Главным каналом поиска новостроек стали онлайн-платформы. Ими пользуются 70% опрошенных. Еще 32% заходят на сайты девелоперов, 30% ориентируются на советы знакомых, 26% посещают офисы продаж, а 19% получают информацию через социальные сети. Среди респондентов 18–24 лет соцсети как источник информации о будущем жилье выбирают 25%, а в группе старше 55 лет заметно выше роль личных рекомендаций — 37–44%.

Более половины участников опроса готовы рассматривать покупку квартиры еще на этапе строительства. Среди респондентов 18–34 лет таких 63–64%, а в группе старше 65 лет показатель снижается до 32%. Около трети опрошенных предпочитают покупать жилье уже после ввода дома в эксплуатацию.

Главным критерием выбора новостройки остается цена — ее назвали 64% участников исследования. Далее идут локация (43%), транспортная доступность (42%), социальная инфраструктура, включая школы, детские сады и поликлиники, (41%), а также условия покупки (36%). Для 25% важна возможность купить квартиру с отделкой. Женщины чаще учитывают большинство параметров выбора, а мужчины немного чаще ориентируются на класс жилья — 24% против 20%.

Меняется и восприятие базовых характеристик жилой среды. Видеонаблюдение, закрытые дворы, благоустроенные территории, современные подъезды и детские площадки уже считают обязательными 34−43% респондентов. Женщины чаще отмечают значимость этих параметров и чаще указывают на необходимость зон хранения для колясок и велосипедов — 31%. Закрытые дворы особенно важны для старшей аудитории — 53%.

При выборе конкретного проекта покупатели опираются сразу на несколько источников информации. 43% предпочитают лично осмотреть объект, 42% изучают отзывы жителей, 40% смотрят на репутацию застройщика и историю его проектов. Еще 28% обращают внимание на технологии и материалы строительства, а 25% сравнивают объекты внутри одного района.

Из-за этого растет роль цифровых платформ, которые собирают данные о новостройках — от планировок и цен до динамики строительства и документации. Все более заметным источником информации становятся и отзывы о жилых комплексах, где покупатели видят реальный опыт проживания.

В результате решение о покупке все меньше сводится только к цене и адресу. Покупатели оценивают не только квартиру и дом, но и среду для жизни, которую формирует жилой комплекс.

