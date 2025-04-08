Сервис доставки «Купер» и сеть зоомагазинов «Бетховен» выяснили, как в 2025 году изменился подход россиян к питанию домашних животных, а также какие корма и лакомства пользуются наибольшим спросом. Подробности исследования — в распоряжении редакции «Инк.».

Аналитики «Купера» отметили, что спрос на разнообразные сухие корма для животных увеличился в 2,5 раза относительно зимы 2024 года. По их данным, интерес к сухим рационам для кошек вырос в 2,5 раза, а для собак — в 2,4 раза.

При этом эксперты «Бетховен» отметили, что владельцы питомцев стали осознаннее подходить к выбору корма для домашних любимцев. Также они указали, что появился общий тренд на заботу о здоровье питомцев.

По данным экспертов, покупатели стали чаще изучать состав кормов и отдавать предпочтение вариантам с натуральными ингредиентами. По их наблюдениям, в приоритете у владельцев домашних животных — формулы, способствующие укреплению иммунитета, суставов и зубов питомцев.

Также популярны холистические и лечебные линейки. Хозяева используют их не только для решения конкретных проблем со здоровьем животных, но и в профилактических целях. Особенно такие корма актуальны для кошек и собак с пищевой чувствительностью.

Кроме того, в тренде монопротеиновые рационы с одним источником белка и с пониженным содержанием зерна. Также эксперты отмечают интерес к беззерновым вариантам — то есть, без пшеницы, овса и кукурузы.

Заместитель генерального директора по маркетингу и коммерции сети зоомагазинов «Бетховен» Вячеслав Уваров отметил, что сейчас владельцы стараются учитывать индивидуальные особенности питомцев при выборе рациона.

К примеру, для кошек все чаще выбирают специализированные корма для стерилизованных животных, а для собак — гипоаллергенные формулы. Он подчеркнул, что отечественные бренды стали активнее предлагать покупателям качественные функциональные рационы, расширяя выбор линеек.

По данным «Купера», в течение последних трех лет, среди вкусов кормов лидируют рационы с лососем и курицей. В 2025 году снова обрели популярность мясные миксы.

Также заметно вырос интерес к подушечкам с нежными мясными вкусами и мягкими текстурами. Кроме того, в этом году в десятке лидеров впервые оказались рационы с уткой и печенью.

Среди лакомств для кошек в 2025 году самыми популярными стали продукты с говядиной и сыром, а также с курицей и кошачьей мятой. Для собак хозяева чаще выбирают жевательные снеки со вкусом говядины и пармской колбасы.