За последний год россияне стали на 40% чаще интересоваться запуском собственного бренда, отдавая предпочтение онлайн-форматам, таким как маркетплейсы. Это произошло на фоне изменения потребительского поведения, когда интернет становится основным каналом покупок. Такие выводы сделали аналитики агентства по продвижению на маркетплейсах XWAY на основе анализа поисковых запросов с июня 2022 по июнь2025 года. Подробности — в распоряжении «Инка».

Unsplash

За три года запросы «как открыть свой бренд» увеличились почти на четверть по сравнению с предыдущими периодами. Особый акцент приходится на e-commerce — число поисков с упоминанием маркетплейсов удвоилось за три года, а в июне 2025 года такие запросы выросли на 63% относительно июня 2024 года.

Вне зависимости от того, где россияне хотели бы запустить марку, они тщательно готовятся к старту своего дела и ищут подробную информацию.

Так, запросы о стоимости запуска выросли почти вдвое за три года, о регистрации логотипа — на 59%, фирменного стиля — на 28%, философии бренда — почти на 50%. Интерес к названию фирмы увеличился более чем на треть, к регистрации товарного знака — в полтора раза, к продвижению — на 12%.

Популярные ниши — одежда, косметика, нижнее белье, напитки и ювелирные изделия, где важна визуальная составляющая. Лидерами по запросам стали Башкирия (в 10 раз выше среднего по стране), Вологодская область (в 4,3 раза), Московская область (в 3,4 раза), Дагестан (в 3,2 раза) и Тверская область (в 3,1 раза).