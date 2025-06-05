Согласно данным Росалкогольтабакконтроля, основная часть российских потребителей (94%) отдает предпочтение винам стоимостью до 600 руб. за стандартную бутылку объемом 0,75 литра. Однако в ведомстве отмечают постепенный сдвиг потребительских предпочтений в сторону более дорогих сегментов.

Фото: Freepik

С 2021 года в стране наблюдается устойчивый рост производства различных видов винной продукции. Объемы выпуска столовых вин увеличились на 12,4%, игристых вин — на 36%, а ликерных — на 10%. Параллельно с этим доля отечественных наименований на рынке винодельческой продукции выросла с 11,3% до 13,6%, что свидетельствует о развитии отрасли.

По итогам 2024 года винодельческое производство в России представлено 208 производственными площадками. Примечательно, что значительная часть из них — 80 объектов — принадлежит индивидуальным предпринимателям и крестьянским (фермерским) хозяйствам. Это указывает на активное развитие малого бизнеса в винодельческой отрасли страны.

Эксперты подчеркивают, что, несмотря на доминирование бюджетного сегмента, российский рынок вина демонстрирует положительную динамику как в количественных показателях производства, так и в постепенном повышении качества предлагаемой продукции.