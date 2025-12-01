В России зафиксирован минимальный уровень зарплатного неравенства за всю историю наблюдений, начиная с 2000 года. Согласно данным Росстата, разрыв в доходах между 10% самых низкооплачиваемых и 10% самых высокооплачиваемых работников в 2025 году составил 12,7 раза. Для сравнения, в начале 2000-х этот показатель достигал 34–40 раз, пишут «Известия».

Freepik

Основной причиной сокращения разрыва эксперты называют более быстрый рост зарплат у наименее обеспеченных работников. Это происходит из-за дефицита кадров в отраслях с традиционно низким уровнем оплаты труда — в сферах логистики, строительства и услуг. Работодатели вынуждены конкурировать за сотрудников, повышая ставки. Одновременно спрос на высокооплачиваемых руководителей стагнирует, что замедляет рост их доходов.

Существенную роль сыграла и государственная политика: последовательное повышение МРОТ, который в 2026 году достигнет 27 093 руб., а также масштабная социальная поддержка семей. В результате за последние пять годы зарплаты беднейшей группы росли быстрее (на 29% и 36,5% в 2023 и 2025 годах соответственно), чем доходы топовых специалистов (25% и 32%).

Несмотря на позитивную динамику, разрыв в России все еще остается значительным на фоне развитых европейских стран. В Швеции, Франции, Норвегии и Дании этот коэффициент составляет пять–восемь раз. Он выше в США (около 13 раз), Китае (около 14) и значительно выше в некоторых развивающихся странах, таких как Турция или Чили (более 20 раз). У ближайших соседей — Казахстана и Белоруссии — расслоение также меньше (около шести раз).