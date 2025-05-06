В прошлом году 4,6% российских компаний инвестировали в глубокую роботизацию и автоматизацию, но уже в этом году показатель может вырасти до 8,4%, говорится в исследовании ReIndustry от консалтинговой компании «КСЛ». Бизнес переходит от экстенсивных методов, таких как строительство новых складов, к интенсивным — внедрению технологий для быстрого масштабирования мощностей.

Одной из ключевых причин роста автоматизации стал дефицит кадров: 15,2% компаний назвали нехватку линейного персонала главным препятствием для развития. При этом лишь 36% организаций планируют увеличивать штат в 2025 году, а ровно четверть готовится к сокращениям. По словам экспертов, бизнес впервые намерен наращивать товаропоток не за счет найма, а через оптимизацию и технологии.

Однако внедрение роботизации сталкивается с проблемами: 25% компаний останавливают высокие инвестиции, 15% — неготовность бизнес-процессов, а 13% — длительный срок окупаемости. Крупные предприятия реже разбираются с техническими ограничениями, тогда как малый и средний бизнес чаще упирается в финансовые затраты.

Параллельно с автоматизацией в России резко вырос спрос на специалистов по обучению искусственного интеллекта. Всего за год количество вакансий с ключевыми словами «ИИ-тренер» или «обучение ИИ» увеличилось почти втрое. Эта профессия объединяет программирование, лингвистику и даже психологию, становясь ключевым звеном в адаптации нейросетей под бизнес-задачи.

ИИ-тренер и зачем он нужен

По словам руководителя направления Java-разработки «Рексофт» Зураба Белого, ИИ-тренеры занимаются анализом данных, проверкой фактов, редактированием текстов и обучением моделей. Это частично заменяет традиционные профессии — копирайтеров, контент-менеджеров, юристов начального уровня и операторов техподдержки. Однако ИИ не «убивает» профессии, а трансформирует их: вместо десяти копирайтеров может работать один ИИ-тренер, а вместо ручного отбора резюме — специалист по обучению ИИ-рекрутера.

Спрос на таких специалистов начал расти в 2023 году после адаптации западных ИИ-моделей в России. К 2026–2027 году рынок может вырасти еще в два-три раза, а в первом полугодии 2025 года количество вакансий может быть в четыре-шесть раз выше, чем годом ранее.

Современный ИИ-тренер должен разбираться не только в машинном обучении и обработке данных, но и в предметной области, для которой обучается ИИ. Особенно востребован промпт-инжиниринг — умение точно формулировать запросы к нейросетям.

Крупные компании, такие как «Яндекс» и «Сбер», уже активно развивают это направление. В «Сбере», например, ИИ-тренеры создают диалоги для GigaChat, оценивают ответы модели и проводят фактчекинг. В «Яндексе» они готовят эталонные тексты для обучения нейросетей и ранжируют ответы, улучшая их качество.

Технологии ИИ меняют не только процессы, но и структуру занятости. Так, в маркетинге растет спрос на специалистов, умеющих генерировать контент с помощью нейросетей. В финансовом секторе и логистике востребованы инженеры данных, преобразующие информацию в бизнес-решения.

По мнению экспертов, ИИ-тренеры станут ключевым звеном между машинным интеллектом и человеческими интересами, обеспечивая точность и безопасность решений. В ближайшие годы компании будут формировать целые команды для «воспитания» нейросетей, а спрос на гибридных специалистов — с техническими и гуманитарными навыками — продолжит расти.

При этом регулирование ИИ становится все актуальнее: уже обсуждаются меры против дипфейков и мошенничества с использованием нейросетей. Эти вопросы могут быть включены в новый законопроект, находящийся в разработке.

Бизнес все чаще делает ставку на технологии, а не на расширение штата, что ведет к росту автоматизации и появлению новых профессий. ИИ-тренеры — одна из самых востребованных ролей на стыке технологий и человеческой экспертизы, и их значение будет только увеличиваться по мере интеграции ИИ в повседневные процессы.