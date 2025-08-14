Российский малый и средний бизнес в первом полугодии 2025 года увеличил выручку от продаж через собственные интернет-магазины на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, тогда как годом ранее рост составлял 8%. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на аналитический центр компании «МойСклад».

Freepik

В то же время темпы прироста оборотов на маркетплейсах замедлились до 9% против 21% в предыдущем году, а у офлайн-продавцов — до 10% против 17%.

Эксперты связывают положительную динамику независимых онлайн-площадок с растущим интересом предпринимателей к этому каналу, позволяющему гибко управлять ценами без ограничений маркетплейсов.

По словам председателя президиума Ассоциации компаний розничной торговли Станислава Богданова, независимые магазины обеспечивают более высокий доход с каждой сделки и прямое взаимодействие с клиентами, а за последние два года сегмент улучшился благодаря притоку офлайн-брендов с мобильными приложениями для заказов и доставки. Кроме того, покупки в фирменных магазинах минимизируют риски приобретения подделок.

Число субъектов МСП, использующих собственные интернет-магазины, в первом полугодии 2025 года выросло на 18% год к году. Замедление на маркетплейсах аналитики объясняют стабилизацией рынка после пика в 2021–2023 годах.

Как отмечает аналитик сервиса Moneyplace Анастасия Романова, в 2024 году на Ozon и Wildberries работали 1,28 млн продавцов, а в 2025-м — 1,26 млн, что означает снижение на 2%. Темпы роста числа селлеров падали: 190,5% в 2022 году, 176,4% в 2023-м и 115,4% в 2024-м, добавляет старший аналитик Data Insight Ольга Пашкова. Она подчеркивает, что доля маркетплейсов в ритейле уже велика, что исключает дальнейший рост на 70–100% ежегодно.