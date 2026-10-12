Российский рынок больших данных и искусственного интеллекта (ИИ) вырос на 20% в 2025 году, до 528 млрд руб. В 2026-м темпы могут снизиться до 15% из-за удорожания вычислительных мощностей и перехода компаний к более сложным проектам. Такой прогноз дают участники рынка.

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По данным исследования Ассоциации больших данных (АБД), консалтинговой компании Б1 и TAdviser, в 2024 году объем рынка составлял 439 млрд руб. В прошлом году он рос вдвое быстрее ИТ-отрасли в целом, где динамика составила около 10%. Если раньше спрос поддерживало импортозамещение, то в 2025-м основными драйверами стали ИИ-платформы и инфраструктура для работы с данными.

Наиболее заметно увеличился инфраструктурный сегмент — на 42%, до 96 млрд руб. Компании активнее закупали специализированные серверы и системы хранения, а также использовали облачные сервисы. Рынок ИИ-платформ вырос на 36%, до 60 млрд руб. По данным АБД, около 70% крупных компаний уже применяют генеративный ИИ хотя бы в одной бизнес-функции. В сегменте услуг на 30%, до 86 млрд руб., увеличился объем рекламных дата-продуктов.

Дальнейшее развитие рынка будет зависеть от перехода от пилотных проектов к промышленному внедрению ИИ. В АБД среди необходимых условий называют повышение доступности данных и снижение регуляторных барьеров. Дополнительное значение будут иметь развитие российских ИИ-решений и требования к локализации данных.

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При этом доступ к вычислительным ресурсам становится все дороже. По словам руководителя направления ИИ компании Т1 Сергея Голицына, поставки серверов с мощными графическими процессорами через параллельный импорт сократились с нескольких тысяч в 2024 году до десятков в 2026-м. К концу 2025 года аренда таких мощностей подорожала почти на 30%. Обучение крупных моделей остается доступным прежде всего крупнейшим игрокам, а переход на китайское оборудование требует адаптации ПО.

Еще одно препятствие — нехватка качественных данных и специалистов по машинному обучению. Кроме того, инвестиции в инфраструктуру не всегда приводят к коммерческому результату. По словам бизнес-архитектора проектов ИИ экосистемы «Авандок» ГК «КОРУС Консалтинг» Алексея Борщова, для этого необходимо интегрировать ИИ с прикладными системами компаний.

Борщов ожидает, что по итогам 2026 года рынок прибавит около 20%, однако спрос сместится в сторону прикладных решений. Голицын прогнозирует рост на 15%. По его оценке, наиболее простые сценарии внедрения компании уже освоили, а следующие проекты потребуют больше ресурсов и затрат.

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