Рынок диалогового искусственного интеллекта (ИИ) в 2024 году достиг 8 млрд руб. с темпом роста 34%, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование компании Naumen. В 2025 году ожидается увеличение рынка на 30% до 11 млрд руб., однако в 2026 году рост может замедлиться до 20–25% из-за изменения налогового режима для ИТ-компаний и нового регулирования телекоммуникаций.

Freepik

Большие языковые модели (LLM) стали главным драйвером развития отрасли. Представители Т-Банка отметили, что контакт-центр — одна из первых сфер внедрения ИИ — от простых чат-ботов индустрия перешла к крупным языковым моделям, что значительно улучшило качество диалогов за счет понимания контекста. Сейчас до 45% обращений в поддержку Т-Банка обрабатываются автоматически.

Руководитель направления по развитию бизнеса ML-сервисов в Yandex Cloud Елена Белоброва сообщила, что на платформе Yandex AI Studio можно запускать голосовых ИИ-агентов на основе генеративных моделей с задержкой ответа менее секунды. В «Вымпелкоме» добавили, что использование ИИ-агентов сокращает временные затраты на рутинные операции на 70–80%.

Среди лидеров рынка — Just AI, Naumen, Yandex SpeechKit, Т-Банк, банк BSS, «Центр речевых технологий», «АСМ Решения», Twin24.ai, «Наносемантика», 3iTech и Kvint.

Замедление роста в 2026 году связано с введением с 1 сентября обязательной маркировки звонков от юридических лиц операторами связи. Вместо оплаты за время разговора вводится плата за каждую попытку дозвона, включая неудачные, в размере 0,6–1 руб. Это повысит стоимость привлечения клиентов и может сократить выручку вендоров ИИ-ботов, которая часто зависит от объема минут, считают в Naumen.

В ГК Softline прогнозируют, что компании начнут тщательнее оценивать возврат инвестиций и переходить от пилотных проектов к промышленной эксплуатации ИИ-ассистентов. Инженер-аналитик «Газинформсервиса» Александр Катасонов полагает, что фокус сместится от демонстрации технологий к созданию практичных решений, которые реально интегрируются в бизнес-процессы.